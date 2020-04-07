Срочно! Четыре младенца заразились Covid-19

Коварный вирус никого не щадит. В то время как число зараженных коронавирусом растет каждый день и на сегодняшнее число количество заражений уже вплотную приблизилось к тысяче, выясняется, что этому заболеванию подвержены даже младенцы. Из 965 заболевших четверо - это младенцы в возрасте до года.

Еще шестнадцать случаев - это дети от года до пяти лет, в то время как в категории от пяти до девяти лет - семнадцать случаев. С возрастом динамика растет - 43 больных в возрасте от 10 до 19 лет. Но самая массовая категория - это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 232 случая коронавируса.

Интересно и то, что женщин с коронавирусом значительно больше, чем мужчин - как сообщает портал noi.md, из 965 человек мужчинами являются лишь 387, все остальные (578) - женщины.