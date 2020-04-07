Президент Додон: Молдова входит в 4-ый сценарий - более 1000 зараженных коронавирусом

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, о чем говорилось на заседании во вторник по поводу управления кризисом в стране. Всего было рассмотрено 4 вопроса.

1. Управление кризисом медучреждениями.

- Как знаете, мы сначала оценили вместе с экспертами и партнерами несколько сценариев. Все понимаем, что уже наверное сегодня войдем в 4-ый сценарий - больше 1000 зараженных. Первые три этапа были реализованы правильно, согласно протоколам.

Какие вызовы, которые позволят нам преодолеть это? Нам нужны медикаменты, медики и оборудование. Первое. 27 больниц и медучреждений вовлечены в лечение ковида, как на национальном, и так региональном уровне. Было решено создать центр на Молдэкспо для тех, у кого подозревается коронавирус.

Второе медики. Всего у нас 12545 медиков. В частном - еще 1869 медиков. Всего более 14000 медиков, которые могут участвовать в лечении.

Третье. Медикаменты и оборудование. На этом этапе у нас есть лекарства на следующий период и нет проблем с запасами. Мы импортируем 17% из Украины, 10% из России, Китая и так далее. Есть и другие медицинские продукты, те, кто на первой линии, обеспечены необходимым - костюмами, масками, дезинфекторами. В то же время, в ближайшие дни ожидаем партии гуманитарной помощи от Китая и от Турции. Оборудование: только в государственных больницах есть 500 ИВЛ. В частных клиниках тоже есть, речь идет о нескольких сотен ИВЛ.

Насчет условий. Мы понимаем, что вы хотите условия получше, но давайте подумаем, что произошло в медсистеме за последние 10 лет: ликвидация районных больниц, в частности. Спасибо за понимание и даже в этих условиях мы справимся не хуже, чем другие страны. Но то, что происходит в Молдове и мире заставляет нас пересмотреть отношение к медицинской системе. В будущем мы перенаправим средства на финансирование медицинской сферы, изменим приоритеты. Хочу вас заверить, что это будет одним из приоритетов государства.

2. Продовольствие.

Нет дефицита, за исключением некоторых круп и нет предпосылок для повышения цен. Правительство следит за ситуацией и в случае необходимости вмешается. Не позволим в этой ситуации спекулировать.

3. Экономика.

Кризис не может не затронуть нашу экономику. Ожидается снижение доходов государства. Снижение ВВП на 3% - оптимистичный прогноз. А может быть еще большее снижение экономики. Поэтому принято решение о приоритетах: зарплаты, пенсии, соцпособия, пособия по безработице, поддержка здравоохранению. Остальные расходы будут снижены до минимума.

Нацбанк уже решил снизить базисную ставку. Ликвидности будет достаточно. У Нацбанка достаточно резервов, чтобы обеспечить стабильность как национальной валюты, так и банковской системы.

Финансовый сектор ждет послабления, но до 28 апреля никаких послаблений не будет.

4. Криминогенная ситуация

Мы входим в период риска. Наш приоритет - обеспечение вашей безопасности и безопасности вашего имущества. Органы правопорядка работают нон-стоп. Мы понимаем, что растет число семейного насилия, понимаем, что остались многие без работы.

Как вывод: по мнению руководства государства, Молдова готова, чтобы справиться с ростом заболеваемости, в который входим в эти дни. Но многое зависит от каждого из вас, от ответственности каждого.