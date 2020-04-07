Заработал оптовый сельскохозяйственный рынок Кишинева – уже есть нарушения

Журналисты отметили неоднократное игнорирование мер по защите граждан.

Крупнейших сельскохозяйственных рынков столицы вновь заработал, несмотря на существующую угрозу распространения эпидемии вируса нового типа COVID-19.

Юрист управляющей рынком компании утверждает, что были предприняты все защитные меры, а рынок открылся, так как клиенты стоят в очереди, чтобы купить все, что им нужно.

Журналисты ТВ8 побывали на месте и отметили неоднократное нарушение правил защиты при объявленном «красном коде» эпидемиологической опасности на всей территории Молдовы.

К примеру, один мужчина пробовал виноград прямо из ящика, что является недопустимым на сегодняшний день.

- Он сладкий, вкусный. Эпидемия, но что делать? Вот Лукашенко играет в хоккей и говорит, что это ничего, так чего нам бояться? – ответил он на возмущенное замечание журналистов.

Десятки покупателей пришли на сельскохозяйственный рынок, так что на въезде образовалась автомобильная очередь. Впоследствии, все они ходили по рынку, нарушая запрет на сближение с другими покупателями – то есть, не соблюдали рекомендованное расстояние в 1,5 метра друг от друга.

Михай Бачиу, юрист сельскохозяйственного рынка, утверждает, что решение о возобновлении работы было принято специально для поддержки сельхозпроизводителей и оптовиков. И лояльные клиенты просили открыть рынок, потому что в магазинах цены взлетели.

Конечно же, продавцы счастливы, так как появилась возможность сбыть товар, лежавший на складах последние две недели, и это грозило большими убытками.

Но, хотелось бы отметить следующий факт – не станет ли этот рынок очередным очагом распространения коронавируса на территории столицы?

Напомним, что на всей территории Молдовы объявлен «красный код» эпидемиологической опасности и чрезвычайное положение из-за угрозы эпидемии вируса COVID-19, которое продлится до 15 мая 2020 года.