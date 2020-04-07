Платить нельзя накапливать долги: Кто в Молдове обязан платить за «коммуналку»

Это тот момент, когда поддержать нужно и поставщиков коммунальных услуг, чтобы потом не было мучительно.

На днях появилась информация о том, что в Кагуле, на юге Молдовы ситуация может из кризисной превратиться в катастрофическую. Сразу подумалось, что там резко растет число заболевших ковидом. Тем более, что накануне стало известно, что районная комиссия по чрезвычайным ситуациям и мэрия муниципия в полном составе находится в карантине. Но оказалось, дело в другом. Большинство населения практически прекратило оплату коммунальных услуг. В результате, коммунальщики остались без зарплат и денег на топливо.

Итак, что произошло? Президент заявил, что никому коммунальные услуги не отключат. Все и обрадовались. Мол, зачем платить, если не отключат? Вообще решивших не платить есть несколько категорий.

Первая – люди, оставшиеся без работы и сбережений. Им просто на не что платить и их понять можно. Именно для таких и было принято решение, что отключать коммунальные услуги не будут.

Вторая категория – люди, которые боятся тратить деньги. Например, у работающих на удаленке есть доходы, но в то же время, есть и страх, что ситуация ухудшится и деньги закончатся. Поэтому они их берегут.

Третья – те, у кого есть доходы или сбережения, но платить они отказываются из принципа, будучи недовольными режимом самоизоляции в стране. Они считают, что экономика важнее, что лучше умереть от коронавируса, чем от голода.

Это – крупные категории, но, разумеется, у каждого есть свои соображения на этот счет. Только соображать надо так, чтобы мы в самом деле не довели ситуацию до катастрофы. Люди, которые обеспечивают нас водой, например, должны получить зарплату. У поставщика должны быть деньги на ремонты, когда что-то случится, на необходимые материалы, закупки и прочее.

Играем с огнем, мне кажется. Да, люди, которые остались ни с чем, действительно не могут платить за «коммуналку». Но как всегда, не платят, скорее, как раз те, кто может платить.

В ситуации, которой никогда не было и, будем надеяться, не будет, важно поддерживать друг друга. И, да, поставщиков коммунальных услуг тоже. По возможности, но стараться, а не умыть руки. Тем более, что руки надо мыть часто. Воды уходит много.

ЛИДИЯ ТКАЧ