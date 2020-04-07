Усатый: Молдавские жулики и воры решили украсть на госзакупке защитных экранов 3 млн евро

Наделавшая много шума публикация Ziarul de Garda публикация о планах правительства закупить 200 тысяч защитных экранов по завышенной цене, как отмечает Ренато Усатый, не остановила авторов этой комбинации.

Мэр Бельц заявляет, что молдавские власти намерены закупить два миллиона лотов этого товара по цене 50-55 леев, в то время, как они стоят значительно дешевле. Нелегальные заработок людей, которых Усатый называет жуликами ворами, составит около 3 миллионов евро, передает btv.md

Ренато Усатый заявляет, что те, кто решил нажиться во время эпидемии, ответят по законам военного времени, когда власть Игоря Додона падёт.