Правила ношения маски и перчаток – и здоровые, и модные

Пренебрежение правилами - есть неуважение к обществу! Такое мнение высказала в беседе с журналистом «Блокнота Молдовы» проживающая в Молдове модный эксперт Элен Шарафуллина, дипломированный специалист в данной области.

БМ: Пандемический этикет – если он существует, то что собой представляет?

Элен Шарафуллина: Люди в медицинских масках для лица за последние месяцы превратились в настоящий символ пандемии. Естественно, существует особый этикет и для таких ситуаций.

С момента введения режима чрезвычайного положения, количество людей в масках и перчатках увеличилось, но не стало массовым, к сожалению. Маска и перчатки - современный этикет, если хотите! Этикет ситуативен, некоторые нормы его появляются на наших глазах - мы свидетели истории.

Нарушение этикета ношения маски, перчаток и дезинфекторов может нанести вред жизни и здоровью окружающих, а Игнорирование требованиями безопасности, мода на маску «ниже носа» - страшные враги социальной безопасности.

БМ: Как правильно носить маску и перчатки – есть какие-то специальные нормы?

Элен Шарафуллина: О том, как правильно носить маску и перчатки, расскажу очень коротко:

- нужно надевать маску при каждом выходе из дома;

- сдвигать или освобождать нос, дабы «подышать», находясь вне дома, категорически запрещено;

- одноразовую маску следует утилизировать, а многоразовую обработать дезинфектором из пульверизатора или сполоснуть в растворе хлордексидина;

- перчатки обрабатываются дезинфектором или выбрасываются в урну непосредственно с рук, перекладывать на поверхности категорически запрещено!

БМ: В какой стране существует наиболее правильное отношение к ежедневному использованию маски и перчаток, с точки зрения гигиены и защиты от эпидемии?

Элен Шарафуллина: По моему мнению, жители азиатских стран, особенно китайцы, в целом привыкли к использованию масок — так они защищались от загрязнения воздуха еще в докоронавирусную эпоху. В Молдове, на человека в маске до сих пор смотрят странно! Во многом, именно благодаря дисциплине самоизоляции, использования перчаток и масок, (подчеркну) ВСЕМИ без исключения Китаю удалось справится с эпидемией всего за 2,5 месяца!

БМ: Вы делаете замечание тем, кто пренебрегает защитными мерами в условиях угрозы эпидемии коронавируса?

Элен Шарафуллина: Естественно. Находясь в банковском отделении, магазине, аптеке, и заметив какие-либо нарушения при ношении масок и перчаток, я, как социально ответственный гражданин, обязательно сделаю замечание и поделюсь советом, как принято говорить лайфхаком! Из самого распространённого - ношу с собой пульверизатор с дезинфектором для операционных, обрабатываю все ручки и поверхности, так что у вируса не остаётся никакого шанса.

БМ: Можно ли сказать, что сегодня маска и перчатки стали модным атрибутом сезона? Включая молодежь и представителей индустрии красоты.

Элен Шарафуллина: Скажу так - дизайнерская маска, вместо синеватого или белого прямоугольника, все настойчивее стала появляться в фэшн-блогах и на случайных фотографиях звезд. Именно фэшн-блогеры, инфлюэнсеры скупают этот аксессуар и выкладывают в соцсети снимки-селфи в масках!

БМ: То есть эта тенденция повлияет на общий модный образ в этом, и возможно, в следующем году? Появятся ли коллекции одежды известных дизайнеров, которые включат в себя образ «модника в перчатках и маске»?

Элен Шарафуллина: Уверенна, что да. Полагаю, в будущем этикет ношения маски и перчаток, точно так же, как и в азиатских странах, внедрится в нашу повседневную жизнь, и даже станет неотъемлемым модным аксессуаром на каждый день. Их будут изготавливать в качестве аксессуаров все без исключения модные дома и дизайнеры. А какие именно идеи возникнут в дизайнерских головах - нам остаётся только гадать!

Для примера скажу, что первые маски, представленные в коллекциях фэшн-брендов Heron Preston, Off-White, A Bathing Ape и Marcelo Burlon, разлетелись в считанные часы. Уверенна, что на подходе и остальные дизайнерские дома. Даже наши молдавские предприятия не остались в стороне от общей тенденции - Mаicom и Evghenii Hudorojcov уже представили многоразовые маски для общего потребления.

БМ: Можно ли как-то развеселить этот образ в маске и перчатках, чтобы сделать его более веселым и привлекательным у нас в Молдове?

Элен Шарафуллина: Конечно, можно. Ярким примером, того как самой приукрасить маску для лица, явилась российский продюсер Яна Рудковская, которая украсила свою маску камелиями Chanel на Парижской неделе моды. Эти снимки облетели весь мир и дали толчок этому тренду.

В ход пошли вышивки, стразы, лепестки, цветы и жемчуг. Мой совет - дайте волю фантазии, и у вас будет неповторимая маска - аксессуар!

БМ: Какую маску и перчатки носит модный эксперт Элен Шарафуллина? Чем они отличаются от тех, которые носит обычный гражданин нашей страны?

Элен Шарафуллина: Для выхода в общественное место, модный эксперт Элен Шарафуллина использует специализированный респиратор F2, на нередкий выход - строгая многоразовая маска чёрного или белого цвета, которая дополняется брошами из личной коллекции любимых дизайнеров : Christian Lacroix, Chanel, Christian Dior.

БМ: То есть, вы призываете всех быть не забывать быть красивыми и стильными, несмотря на угрозу эпидемии COVID-19?

Элен Шарафуллина: Красивыми и стильными надо стараться быть всегда. А еще я призываю всех позагорать – во дворе частного дома, балконах, и где только есть возможность. У нас в Молдове прекрасные солнечные дни. Ваша кожа приобретет красивый золотистый оттенок, а вирусы страшно боятся ультрафиолетовых лучей!

Беседовала: Отилия Липчану