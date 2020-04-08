Когда ждать окончания пандемии коронавируса: ученые и аналитики

Аналитики утверждают, что пик пандемии еще впереди.

Один из главных вопросов, который волнует сейчас большую часть населения многих стран мира, это: «Когда же, наконец, закончится пандемия коронавируса?». Все дело в том, что коронавирус распространяется по миру неровными шагами. Китай, где все это началось, уже начинает возвращаться к нормальной жизни. Там сообщают о 90% выздоровевших. А 8 апреля даже планируют отменить карантин в Ухане – городе, первым попавшем под удар пандемии.

Зато в остальном мире ситуация с коронавирусом остается неутешительной. По данным на 7 апреля, количество подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 превысило один миллион 350 тысяч человек. Выздоровели: 285 064 человек. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (368 тыс.). Испания находится на втором месте – 136 тысяч, Италия — на третьем 132 тыс., Германия— на четвертом – 103 тыс., Франция — на пятом - 98,9 тыс.. Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения - 82,6 тыс., при этом 77 тыс. человек уже выздоровели. Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 73 703 человека. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии — 16 523. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались уже более 74,8 тыс. человек.

Американское аналитическое агентство Boston Consulting Group составило прогноз о примерном сроке окончания карантина для разных стран. Исследования опирались на данные из отчетов о деятельности правительств этих стран, информации об инфраструктуре больниц, нормативных показателях качества, эффективности правительства и т. д.

Не претендуя на максимальную точность предсказаний, аналитики пришли к выводу, что большинство стран Европы и американского континента переживут пик заболеваемости во второй половине апреля и на протяжении мая. Соответственно, окончание карантина можно прогнозировать не ранее начала июля. Исключение составляют только Швеция и Норвегия – там, предположительно, отказаться от серьезных мер можно будет уже в конце июня. Большая часть Европы, а также США и Канада откажутся от карантинных мер до конца июля. В Бразилии, Аргентине и ЮАР пик заболеваемости коронавирусом придется на июнь, а прекратится карантин не ранее середины-конца августа.

США

По прогнозу Boston Consulting Group, пик коронавируса придется на первую неделю мая. При самом оптимистичном прогнозе, карантин будет снят на второй неделе июня, а в долгосрочном варианте – только на третьей неделе в июле.

Разброс в оценках связан с тем, что США вовсе не являются монолитной структурой. Разные штаты вводят разные степени жесткости ограничительных мер. При этом стоит отметить, что президент Дональд Трамп призвал американцев готовиться к большому количеству смертей уже на этой неделе, начиная с понедельника, 6 апреля.

Польша

В Польше карантин был введен с 24 марта. По мнению аналитиков, пик заболевания там придется на четвертую неделю апреля. Карантин будет снят на третьей неделе июня – при оптимистичном прогнозе, и на первой неделе июля, в случае, если болезнь затянется.

В самой Польше пик заболеваемости прогнозируют на май и июнь. На сегодня там число инфицированных составляет более 4200 человек, 98 из них умерли.

Италия

Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Италии 10 февраля, а 10 марта эта страна объявила общенациональный карантин. По прогнозам аналитиков, пик эпидемии здесь будет наблюдаться на третьей неделе апреля. Отмену карантина можно ожидать между второй неделей июня и первой неделей июля.

Германия

Германия входит в пятерку стран с наибольшим числом зараженных жителей. Карантин там был объявлен в последних числах марта. Пик заболеваний ожидается в первую неделю мая. А снятие карантина и возвращение к прежнему ритму жизни наступит между второй неделей июня и первой неделей июля

Франция

Франция ввела общенациональный карантин (и весьма жесткий) уже 17 марта. Аналитики Boston Consulting Group предсказывают, что пик эпидемии во Франции придется на третью неделю мая. А окончания карантина не стоит ждать ранее, чем в середине июня, но вполне возможно его продление до конца июля.

Россия

Карантинные меры в России начали принимать довольно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленной Владимиром Путиным. Лишь в начале апреля речь пошла о действительно жестких мерах, но они пока не развернуты по всей стране. Эксперты Boston Consulting Group ожидают пик заболеваемости в России в первую неделю мая. А окончание карантина аналитики обещают для России не ранее конца июня – начала июля.

Молдова в отчете Boston Consulting Group не фигурирует.

Любопытный прогноз по поводу пандемии коронавируса на основе математических формул сделал греческий агроном и геодезист Никос Кардулас. Он рассчитал пиковые значения пандемии в Греции и дал ответ на вопрос о сроке окончания пандемии в стране.

- В моем недавнем исследовании, проведенном 31 марта 2020 года, я подсчитал, что теоретически ожидается пик коронавируса 3-6 апреля. Как видно из таблицы, где проводится сравнение между моими прогнозами и официальными данными, публикуемыми каждый день, случаи заражения достигнут пика к 4 апреля, а летальные исходы - к 6 апреля, - утверждает Никос Кардулас.

По его расчетам, после 4 апреля начнется постепенное снижение роста заболеваемости в стране. Но возникает главный вопрос: когда произойдет полное отступление пандемии коронавируса в Греции? Используя математический метод, агроном утверждает, что эта «знаменательная» дата наступит 6 мая.

В то же время, по утверждению г-на Кардуласа, «математический подход никоим образом не может заменить естественную эволюцию явления». Настоящее исследование основано исключительно на математике, и полное отступление вируса может произойти раньше, учитывая ряд других факторов. Например, состояние окружающей среды (температура и влажность), которые, как считается, способствуют подавлению заболевания. Но, как подчеркивает геодезист, наиболее важным фактором сведения пандемии к нулю является ответственное и сознательное поведение граждан.

С тем, что пандемия закончится летом, соглашаются многие ученые. Но, как считает доктор медицинских наук, профессор член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ Яков Шойхет, эпидемия то закончится, а вот сам коронавирус никуда не денется.

- Вы знаете, что летом, когда влажность снижается, заболеваемость падает. Как только повысилась влажность и велика стала разница между комнатной и уличной температурой, начинаются грипп и ОРВИ. У заболеваний, связанных с коронавирусом, тоже будет сезонность, и они станут возникать раз в несколько лет, но уже в условиях, когда есть вакцина, - заявил Яков Шойхет в интервью изданию «Алтапресс».

Подготовила Галина Малышева