Группа DoReDoS подключается к музыкальному телемарафону против коронавируса

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Знаменитости
Группа DoReDoS будет участвовать в телевизионном марафоне «Звезды против короны. Музыка объединяет!».
К марафону 11 апреля присоединяются артисты из России, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии.
Исполнители дадут концерты прямо из дома в условиях режима самоизоляции на фоне борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе телеканала «Муз-ТВ».
В шоу примут участие Николай Басков, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Лолита, Лена Темникова, группы "Би-2" и "Звери", Сосо Павлиашвили, Настя Каменских и Потап, Arash.
Ведущим марафона выступит Максим Галкин.
Специальными гостями станут продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и Ксения Собчак.
Подготовил Михаил Генчу
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