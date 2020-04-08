Знаменитости Группа DoReDoS подключается к музыкальному телемарафону против коронавируса Группа DoReDoS будет участвовать в телевизионном марафоне «Звезды против короны. Музыка объединяет!». К марафону 11 апреля присоединяются артисты из России, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии. Исполнители дадут концерты прямо из дома в условиях режима самоизоляции на фоне борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе телеканала «Муз-ТВ». В шоу примут участие Николай Басков, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Лолита, Лена Темникова, группы "Би-2" и "Звери", Сосо Павлиашвили, Настя Каменских и Потап, Arash. Ведущим марафона выступит Максим Галкин. Специальными гостями станут продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и Ксения Собчак. Подготовил Михаил Генчу

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