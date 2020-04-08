Приглашение на казнь: Не верите, что от COVID-19 умирают люди? Добро пожаловать в ад под названием "больницу Тома Чорбэ"

Тысячи умерших от коронавируса в мире, почти тысяча зараженных в Молдове, десятки из них - на грани жизни и смерти… пора бы уже осознать, что COVID-19 – не выдумка.

Ничего себе… выдумка. В США – больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом умерли, в Испании и Франции – 600-800 человек ежедневно погибают от этой заразы. В Молдове - десятки тяжелобольных людей…

А в этом время в соцсетях: «Я тоже часто спрашиваю у всех знакомых: можете указать конкретного заболевшего? Умершего? Из самых разных стран рассказывают, как правило, одно и то же. Об "одной моей подруге", у которой "тесты подтвердили", и которая сейчас просто "сидит дома, температурит, кашляет, лечится". О том, что у знакомых знакомых кто-то "очень болен, в больнице". Мы с вами в Facebook, он должен быть просто завален постами о том, что "сегодня мой ...... умер", "моя ....... задыхается в палате", "приглашаю на поминки", Facebook должен пестреть фотографиями ушедших родных, cоболезнованиями, фотографиями из больниц... Блогеры с положительными тестами должны пачками выкладывать фотографии и видео о своей жизни в карантине или в больнице... Этого нет. Ни из одной страны. Я просто хочу понять: почему?», - написал Валентин Галидин.

Понять человека можно, не один он не верит в то, что коронавирус наносит серьезный удар, часто – смертельный, многим кажется, что их одурачили… ровно до того момента, пока их близкий не попадет в больницу или (не дай, Бог!) погибнет от Covid-19.

Врачи работают сутками, спасая жизни, пока кто-то просто не верит в это. Фото: facebook.com/pg/tomaciorba

Почему в соцсетях мало постов из больниц и сообщений о смерти конкретных людей от коронавируса? И почему есть те, кто не верит в угрозу Covid-19? "Комсомолка" разбиралась в этих вопросах.

Первое, они все же есть. И видео, и фотографии, и рассказы заболевших в соцсетях. Есть посты и от заразившихся в Молдове. В Инстаграме блогер из Приднестровья вела своеобразный видео-дневник из больницы… ее просто заклевали в комментариях, скорее всего, от нечего делать, от бескультурья…

Второе. Многие зараженные бояться выставлять свои фотографии и видео в соцсети. Наши «добрые» соотечественники добьют, похлеще ковида, еще и будут шарахаться, как от чумных.

Третье. Многие поступают в больницу в таком состоянии, что не до съемок. В тех же соцсетях можно найти не одно видео, на котором есть заразившиеся коронавирусом. Ужасное зрелище, невыносимое… И если человек задыхается, до съемок ли ему?!

Четвертое. Фамилии умерших от коронавируса в Молдове в соцсетях иногда публикуются родственниками и близкими. О конкретных случаях гибели людей от Covid-19 «Комсомолка» уже сообщала. Но… не у всех людей, потерявших близкого человека, возникнет мысль делиться своим горем с соцсетями. Не до этого!

Пятое. Есть много постов, сообщений в прессе от медицинских работников, которые рассказывают, что приходится работать сутками, да еще и в защитном костюме, в котором и два часа проходить сложно…

Шестое. А кому это нужно? Выдумывать? Запирать нас дома? Кому это выгодно? И шила в мешке не утаишь. Можно скрыть смерть десяти, ну пусть 100 человек, но не 800 в день!

Седьмое. Еще некоторые в своих постах сетуют, что выдумки, ведь на поминки не приглашают. Не принято приглашать. А во время карантина – запрещено проводить поминки. Поэтому единственное, куда могут пригласить – это в больницу Тома Чорбэ в Кишиневе, в ад, где люди, зараженные коронавирусом, корчатся от боли. Но это уже – как приглашение на казнь, ведь неизвестно, выживет ли потом тот, кто так не верит в угрозу коронавируса.

В ТЕМУ

Вопрос неверия в существование коронавируса прокомментировали в Facebook.

Валерий Секриеру:

- Трое моих товарищей из Чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом администрации районного совета Кагул заражены Covid-19, лежат в Кишиневе в больнице! Что вам конкретно хочется ещё узнать?! Как переживают их близкие?! Как себя чувствует человек? который при кашле ощущает, что у него сейчас лёгкие кусками вылетят?! То, что температура, практически, не сбивается на протяжении двух недель и как с этим живётся?!

Ирина Астахова, журналист:

- Вчера умер врач, который делал мне заключение по рентгеновским снимкам два месяца назад. Это очень конкретно. Я его помню. Это был очень хороший врач. Медицина понесла утрату, и мы все тоже. Пусть земля ему будет пухом. Было бы неплохо, если бы в сетях не провоцировали истерику.

Юлия Семенова, журналист:

- Того, что публикуют портреты врачей, умерших от коронавируса, мало? У меня двое знакомых, молодая супружеская пара, в Тома Чорбэ. Они должны свои имена называть и фото выставлять, чтобы потом все шарахались от них и их родных? А в нашем особо "просвещенном" обществе так и будет.

ЛИДИЯ ТКАЧ