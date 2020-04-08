Почему цены не слушаются президента Додона

Спекулянты, ажиотаж вокруг гречки и тревога за будущее… После введения режима чрезвычайного положения многие начали запасаться продуктами. Потом ажиотаж спал. Но вопрос остался: хватит ли еды, будут ли доступны цены на продовольствие?

Роста цен не будет…

Власти не раз заверяли, что ни с едой, ни с ценами проблем не будет. Президент уговаривал торговые сети, обещал контролировать рынок продовольствия и снижать торговую наценку, если будут выявлены случаи завышения цен. Но все подорожало. Ясно, что это товар из старых запасов, но никаких ограничений наценки нет и близко.

Встречи главы государства с представителями торговых сетей и производителями аграрной продукции заканчиваются оптимистичными заявлениями. «Мы констатировали, что ситуация вокруг снабжения населения продуктами питания стабильна и необоснованного завышения цен они не допустят», - написал президент на своей странице в Facebook. Но тут же налоговая служба сообщила, что в ходе проверок за последние две недели были выявлены десятки случаев завышения цен на продукты. Резко увеличили торговую наценку на молоко, сливочное масло, гречку, Не говоря уже о торговле защитными масками, одноразовыми перчатками и дезинфектантами: тут наценка поднялась на 25 процентов. Сколько же она составляет с учетом того, что маски стоили 60 бань?

Торговцев обязали перевести дополнительную прибыль в госбюджет. О наложении штрафов и других наказаниях не сообщили. Спекулянтов не назвали. Заверили, что продолжат проверять.

… Но гречка и рис подорожают

Гречку и рис начали сметать с полок даже по завышенной цене после заявления Игоря Додона о планируемом повышении цен на эти крупы, запасы которых иссякнут в ближайшие дни. Глава государства сказал в видеообращении в соцсети: «У нас нет проблем за исключением ряда категорий товаров. И я вам скажу каких: гречка и рис. Потому что Россия, Казахстан, другие страны ввели ограничения на экспорт. Говорю вполне откровенно. Представители торговых сетей сказали нам, что запасы минимальны. И я это не говорю в спекулятивных целях, чтобы все сейчас побежали скупать гречку, это реальность, которая может наступить уже в ближайшие дни».

Додон взял на себя ответственность за громкое заявление, последствия которого были всем ясны. Это утешает.

Торговцы выкручивают руки фермерам

Спекулянты, пользуясь ЧП, скупают у фермеров продукцию по дешевке и перепродают в три-четыре раза дороже в Кишиневе. Мелким производителям зелени и сезонных овощей после закрытия рынков негде торговать, убытки огромны, некоторые выбрасывают урожай. Фермеры из Унген продают редис за полцены. «Плохо, очень плохо, - пожаловался Сергей Стратичук Рublika.md. - Думаю, потеряю около 100 тысяч лей. С большим трудом нашел посредника и отдал по 9 и по 8,50 лея. Мы едва покрываем часть расходов. Что будет завтра, не знаю».

Цена килограмма огурцов у производителей – 27-35 лей, в супермаркете - почти втрое выше. Но фермерам напрямую туда не пробиться. Вице-спикер Александр Слусарь считает, что власти должны позволить им продавать продукцию на поле, разрешить уличную торговлю в определенные часы. Он предложил на период ЧП обязать все точки продажи продовольствия отдать под местные сезонные овощи и ягоды минимум 50 процентов прилавков. Инициатива направлена в национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Пока реакции нет.

В Тирасполе защищают производителей - в Кишиневе «ищут механизмы»

В Приднестровье сохранили в каждом крупном населенном пункте плодоовощные рынки, где торгуют фермеры. В Кишиневе ограничиваются заявлениями. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу: «Мы пытаемся найти механизм, который бы позволил им реализовывать свою продукцию. Ведем переговоры и с сетями магазинов». Пока ищут – все портится. Тысячи производителей клубники паникуют, предчувствуя банкротство. От кого им ждать помощи?

Только не от своих. Председатель национальной федерации фермеров Василе Мырзенко обвинил коллег-аграриев в том, что они торговали на сельхозрынках, не думая об альтернативе: «И государственная политика, и мы, производители, радуемся деньгам, которые зарабатываем сегодня, но не думаем о завтрашнем дне. Ведем неорганизованную, почти примитивную торговлю».

Спасет ли онлайн-доставка?

Пока власть копошится в поисках решения - доска бесплатных онлайн объявлений одного из порталов размещает предложения фермеров в спецблоке на главной странице. С каждым менеджеры связываются лично, помогают создать аккаунт, размещать объявления.

Производитель зелени: «Мы собираем пакеты с нашей продукцией согласно поданным заявкам, отвозим в определенное место в определенное время, где с нами покупатели рассчитываются». Но чем это в санитарном отношении лучше рынков? Примерно так же люди получали посылки из-за границы. В обоих случаях в бюджет не попадает ни бэнуцы.

На опасность заражения при такой торговле указал в эфире TVR Moldovaглава кафедры эпидемиологии медуниверситета Виорел Присакарь: «Где гарантия, что они не заражены и не заразят клиентов? В магазинах все овощи, фрукты должны быть расфасованы. Нельзя позволять их перебирать, люди могут быть переносчиками вируса. Не говорю уже о перчатках, которые магазины обязаны предоставлять покупателям».

Другой гость студии, бывший министр здравоохранения Михай Магдей, имеющий богатый опыт борьбы с опасными эпидемиями в советские времена, поддержал коллегу, отметив, что власть игнорирует мнение инфекционистов.

Каждый за себя - а кто за нас?

Подорожание продовольствия неизбежно. Есть решение коллегии Евразийской экономической комиссии о запрете до 30 июня вывоза из ЕАЭС ржи, риса, семян подсолнечника. Под запретом также лук, чеснок, репа, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы…

Именно этот запрет Додон и имел в виду.

Вето на экспорт ввели и другие наши соседи. Цель - обеспечить едой своих, не допустить роста цен. Что будет с ценами у нас, учитывая засушливые осень, зиму и половину нынешней весны, что поставило под сомнение будущий урожай зерновых? Что пощадила засуха - добили заморозки. Только в Штефан-Водэ пропало две трети площадей пшеницы, ячменя и рапса, убытки оценивают в сотни тысяч лей. Что-то можно будет спасти, но будут ли в ближайшее время обильные осадки?

Запасов пшеницы, по заявлению Иона Пержу, хватит на 200 дней, после чего нам ее никто не захочет продавать. Готовиться к росту цен на продукты? Уже сейчас, рассказала гражданский активист Майя Лагута, в овощных киосках продают имбирь по 195 лей, при этом ценников нет, чеков не дают, полиция не вмешивается.

Как контролировать цены

У государства есть все рычаги для контроля за ценами, а отсутствующие можно создать. Но хотят ли это делать?

Прежде всего, нужно установить круг товаров, на которые законодательно ограничить торговую наценку. В России крупнейшие торговые сети - «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Магнит» - решили по крайней мере месяц продавать ряд товаров первой необходимости по ценам поставщиков, обнулили надбавки на цены на молоко, хлеб, макароны, геркулес, тушенку, картофель, морковь и масло. Наши «Linella», «№1», «Fidesco», «Welmart» на это не пойдут никогда. Значит, вмешаться должно государство.

Ограничивать наценку можно и нужно.

С 2016 года, согласно положению о формировании продажных цен социально значимых товаров, последние реализуются по закупочным/отпускным ценам с применением торговой надбавки, не превышающей 20 процентов, для хлеба и калачей – не свыше 10 процентов. Но если такие товары «подлежат переработке в коммерческих единицах» (то есть расфасовке и упаковке!) - надбавка составляет уже 40 процентов. Разве это не чересчур? Рентабельности в 10 процентов – предостаточно! Кто не хочет торговать на таких условиях – пусть продает черную икру и шампанское!

Перечень социально значимых товаров, на которые должна ограничиваться торговая надбавка, просто поражает.

Это: хлеб весом до 600 граммов не упакованный и не нарезанный, калачи весом до 300 граммов, молоко жирностью до 2,5 процентов, кефир жирностью до 1 процента, творог жирностью до 5 процентов, сметана жирностью до 10 процентов, масло жирностью 79 процентов, масло подсолнечное (за исключением масла дезодорированного), мука пшеничная, рис, гречка, крупы, детское питание.

Итого тринадцать позиций. Поскольку хлеб выпускается только в упаковке и нарезанный, сметаны 10-процентной жирности почти не бывает в продаже, растительное масло все сплошь – дезодорированное, а сливочное масло 79-процентной жирности – это маргарин, то что остается? Мяса и рыбы в списке нет, овощей и фруктов нет, воды нет! На все это торговцы вправе устанавливать любую наценку, ограничивает их только спрос.

И даже на имеющийся убогий список продуктов торговая надбавка – до 40 процентов! Поскольку продают сейчас товары из старых запасов, повышение цен означает повышение торговой наценки. «И при этом Конституция именует нашу экономику социально ориентированной рыночной, - комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат. - По закону о внутренней торговле последняя должна осуществляться в условиях «защиты жизни, здоровья, безопасности и экономических интересов потребителей. Но что же предусматривает законодательство конкретно для потребителя? Ничего. По закону о стандартизации от 2016 года он не имеет права ни на какую информацию о товаре и услуге, кроме даты производства. Можно ввозить все что угодно, любой, брак, полубрак и левый товар. Даже определенные требования регламентов ЕС на продукцию нам «разрешили», согласно подписанному в 2014 году соглашению, применять только частично. Так что же мы за рыночно-базарную экономику соорудили-слепили за все эти годы? Не пора ли все начать с нуля? Так как терять все равно уже нечего. Кроме надежды, которая, как известно, умирает последней».

Начать с нуля удобно прямо сейчас. В ситуации чрезвычайного положения будет оправданным расширение списка продовольственных и гигиенических товаров первой необходимости, ограничение торговой наценки при их реализации. Иначе все разговоры об обуздании цен и «стабилизации положения» будут обычным трепом, который приводит к тому, что над властью просто смеются.

Николай МЕНЮК

На фото: На Рышкановке многие знают дедушку Анатолия, который сидит на тротуаре у ресторана «Пловдив» на Московском проспекте. «Давайте поможем ему пережить тяжелое время, да и не только это, - предложил один из пользователей социальной сети. - Очень добрый, всегда улыбается, стесняется брать что-то. Завезла ему паштет, тушенку, макароны и сладенькое. И если вам не жалко, дайте какую-то денежку, сколько посчитаете нужным». Откликов было немало – как выяснилось, многие уже и так регулярно помогают Антолию, а другие согласны начать это делать. Люди у нас, как не раз выяснялось, добрые, но вот государство социально ориентированным не назовешь.

***

В овощных киосках Кишинева, которые расплодились рядом с закрытыми рынками, нет ценников, цены устанавливаются от фонаря, товары не упакованы, имбирь продают по цене красной икры.

***



Гнилая картошка из немецкого супермаркета «Кауфленд», обещавшего «цивилизованную торговлю» нецивилизованным молдаванам.