COVID-19 обнаружен у сотрудника секретариата Парламента Молдовы

Последнее заседание Парламента состоялось 2 апреля.

О том, что сотрудник секретариата заболел коронавирусом, стало известно в эфире передачи на одном из телеканалов, во время интервью депутата ПДП Арины Спэтару.

Депутат рассказала, что все парламентарии получили сообщение со следующим текстом, за подписью генерального секретаря парламента Адриана Албу:

- Уважаемые члены Постоянного бюро! Сообщаю вам, что, к сожалению, у одного из сотрудников секретариата (комиссия по внешней политике) подтвердили коронавирус COVID-19. Последний раз он появлялся в здании парламента 25 марта. Мы установили круг людей, с которыми он контактировал, и попросили их самоизолироваться. Я вам сообщу, если появится дополнительная информация, - говорилось в сообщении.

Напомним, что на всей территории республики объявлен «красный код» эпидемиологической опасности в связи с угрозой распространения вируса нового типа COVD-19.

Автор: Михаил Генчу