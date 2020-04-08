Эксперт о подписании политического пакта по борьбе с пандемией Covid между партиями: «Это необходимо не завтра и не послезавтра, а сейчас»

«Я не понимаю, почему все пытаются делать из себя политика-популиста. Прекращайте. Политический пакт по борьбе с пандемией Covid необходим не завтра и не послезавтра, а сейчас». Такое заявление сделал политолог Дионис Ченуш.

Он говорит, что рано или поздно дело дойдет до этого сообщения, но может быть уже слишком поздно. «Засуньте в карман свое высокомерие и сядьте за «круглый стол переговоров», чтобы вывести страну из тупика Covid!», призвал Ченуша.

Эксперт утверждает, что пакт по борьбе с пандемией Covid необходим для мобилизации усилий в сложившейся ситуации.

«Одна вещь, которая меня больше всего беспокоит – это политизация вопросов общественного здравоохранения. Это уже тревожит. Такая практика должна быть прекращена, начиная с президента, правящих и оппозиционных партий. Нет места популизму, речь идет о политической ответственности. Поэтому политический пакт по борьбе с пандемией Covid не только необходим, но и является обязательным, если мы хотим вернуться к нормальной жизни (и той посредственной) до пандемии так же быстро и без серьезных потерь, которые закодированы в человеческих жизнях и нарушениях демократических институтов.

Нужно прекратить политическое высокомерие и обиды. Пусть начнется самое конструктивное – с запуска широкого политического пакта, не только для 3-5 партий. До тех пор, пока другие не присоединятся, эта работа может быть скоординирована и распределена между теми, кто уже в ней участвует. Наверное, многие сидят и делают расчеты о том, сколько процентов теряет или прибавляет тот или иной лидер или политическая партия, но это не имеет значения.

Ведь обострение ситуации сейчас крайне затрудняет любое последующее правительство, независимо от имени человека, который возьмет на себя дальнейшее управление страной. Подумайте о среднесрочном и долгосрочном воздействии, а не только о временных преимуществах имиджа. В конце концов, несовместимые политические силы соединились, чтобы сместить Плахотнюка.

Почему же кризис Covid может быть менее императивной причиной для временной коалиции между всеми политическими силами до тех пор, пока ситуация не улучшится?», объяснил эксперт.

В то же время он отметил, что привлечение гражданского общества к такому пакту повысит его ценность, поскольку это снизит степень политизации и сосредоточит внимание на отраслевых знаниях.

Кристина Гурез