Государственная Дума России не рекомендует давать кредит Молдове…

Как стало известно ограничительные меры, введенные Молдовой в отношении Приднестровья в период пандемии коронавируса не остались незамеченными в России. Депутаты Государственной Думы России считают, что в условиях пандемии это весьма «непорядочный шаг». В этой ситуации расматривать вопрос предоставления Молдове кредита в $500 млн нецелесообразно.

Все прекрасно понимают, что на эти деньги Додон, по сути, планирует переизбраться на второй президентский срок. На прошлой неделе он обсуждал вопрос предоставления кредита с замглавы кремлевской администрации Дмитрием Козаком. По итогам Додон сказал, что «деньги точно будут. Но конкретные сроки все еще неизвестны».

Возможно давление на Приднестровье было организовано с целью поторопить Россию с кредитом. Однако данные меры похоже привели к обратному эффекту. Судя по реакции из Госдумы, Россия может просто отказать Додону в деньгах. Не говоря уже о той немалой поддержке, которую по другим каналам получает его Партия социалистов.

Как сказал один из экспертов «спонсировать и поощрять враждебные и просто негуманные действия молдавских властей в отношении Приднестровья и живущих там граждан России Москве было бы нелогично и не с руки».

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