Китай дарит Молдове 100 тыс. тестов для выявления коронавируса

Самолет с гуманитарной помощью прибудет завтра через Киев. Информацию об этом на утреннем брифинге представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Она уточнила, что в ближайшие несколько дней большая партия в 100 тыс. тестов на коронавирус прибудет из Китая после приземления в аэропорту Киева.

Другая часть гуманитарного груза состоит из нескольких тонн медицинского оборудования, необходимых лекарств и расходных материалов для медперсонала молдавских медицинских учреждений.

Автор: Михаил Генчу