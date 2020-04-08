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Общество
Началась реконструкция мемориала «Вечность» в Кишиневе
08.04.2020

В связи с 75-летием со дня Великой Победы в столице реставрируют мемориал.

В ближайшие недели будут отремонтированы дорожки из тротуарных плиток, звезды на барельефах, и будут укреплены гранитные плиты на памятниках.

Также будет отреставрирован самый сложный участок — центральная композиция из пяти стилизованных винтовок, которые возвышаются над вечным огнем.

- Это особенная конструкция. Ее нельзя покрасить при помощи обычной техники. Нужны краны, которые могут подниматься на высоту 25-30 метров, — пояснил полковник Национальной Армии Тудор Лашку.

Планируется, что все реставрационные работы будут завершены до 9 мая.

Последний раз мемориал ремонтировали в 2005-2006 годах, передает Sputnik.


 
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