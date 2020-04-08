Истерить из-за коронавируса не надо, но и расслабляться тоже: В Молдове есть заболевания, которые уносят больше жизней, чем COVID-19

В нашей стране в среднем каждый месяц умирают 3224 человека.

Сегодня Коронавирус, который за 1 месяц унес в Молдове 24 жизни, возвели в ранг Национального Бедствия! Плач, слезы, звериный страх в глазах у здоровенных мужиков могут до полусмерти напугать кого угодно!

Везде истерия, что власти их хотят перебить, что все помрем, что все пропало!

Но вирус вирусом, а факты фактами. Давайте разберемся, сколько же на самом деле умирают ежегодно граждан в нашей стране. Проведем подсчет используя данные НБС от 2017 и от 2018 годов.

Согласно данным Национального Бюро Статистики, картина следующая:

2014 -39 555 умерших,

2015 -39 848,

2016- 38 454,

2017 -36 820,

2018 -37 285

За 2019-2020 данных пока нет. А теперь давайте возьмем среднюю цифру -38.000 умирающих в год. Это получается 104 в день. Если брать цифру в 39.000 -106 в день.

Так вот, у нас в среднем каждый месяц умирают 3224 человека…

Отчет НБС за 2017 указывает несколько причин смертности. Эти причины стабильны лет 10, не меньше! НБС дает процент смертности от разных болезней.

Давайте попробуем почитать количество граждан в год умирающих от разных болезней:

- 57,0% -сердечно-сосудистые заболевания ( bolile aparatului circulator) =21 660

- 16,2% -онкология ( tumori) =6080

- 9,6% - болезни пищеварительной системы ( bolile aparatului digestive) =3648

- 7,0% -аварии, отравления, травмы =2660

- 4,4% -респираторные заболевания =1672

- 5,8% -другие =2204

ВНИМАНИЕ!

Проще говоря, у нас ежемесячно от онкологии умирают минимум 506 граждан, от сердечно сосудистых -1805, от язв и тд -304, от гриппа, пневмоний -139 и от COVID 19- 22 гражданина!

Конечно, это печальная статистика продукт «реформ» медицины по внешним рекомендациям. 10 лет убивали медицину, закрывали больницы, медпункты! И вы думаете за 3 месяца это можно восстановить?

Уважаемые сограждане! Вирус очень опасен. Но его собратья –онкология, грипп, гепатиты, туберкулез ежегодно уносят намного больше жизней.

Я не призываю вас расслабиться. Я призываю успокоиться, соблюдать карантин, не паниковать, меньше верить фейкам и о Боже - не распространять их! Победили мы чуму, Эболу, SARS, –неужели не победим коронавирус?

Осталось немного. Власти делают все что могут и даже больше. Давайте помогать! У нас жертв в 600 раз меньше чем в США, в 700 –чем в Испании, в 850 раз меньше чем в Италии!

И последнее. Боюсь сглазить, но начался спад количества зараженных…В субботу было 161, воскресенье -112, понедельник -101, вторник -91. Все может быть, но есть НАДЕЖДА.

Берегите себя!

БОГДАН ЦЫРДЯ