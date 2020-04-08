Игорь Додон назвал ориентировочные сроки, до которых мы будем сидеть на карантине

Глава государства призвал граждан следовать рекомендациям властей.

- В последующие дни и недели мы все должны выдержать тест в качестве нации. По оценкам руководства страны, мы подготовлены к тому, чтобы противостоять пандемии коронавируса, пик который ожидается в следующие дни и недели. Но очень многое зависит от каждого из вас. Я твердо уверен, что мы выдержим этот тест, мы справимся, — заявил Игорь Додон на брифинге для прессы.

Также президент настоятельно призвал жителей Молдовы «строжайшим образом соблюдать все введенные ограничения, которые были введены на период чрезвычайного положения».

- Многие спрашивают о послаблениях. Очевидно, что до 28 апреля никаких послаблений не будет, а в дальнейшем все зависит от развития ситуации. В предстоящий период мы ожидаем рост количества зараженных, нужно соблюдать все принятые меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Чем строже мы будем соблюдать — тем больше вероятность того, что этот период не будет длиться слишком долго. Если же мы допустим послабления, то ситуация будет ухудшаться, период вынужденного карантина продлится, а потерь станет несоизмеримо больше, — подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил медиков, назвав их «героями сегодняшнего дня», которые «достойны нашего почета и уважения», передает infotag.

Напомним, что сегодня в Молдове зарегистрировано 1056 случаев заражения коронавирусом нового типа, и уже 40 из них — полностью вылечились.

Автор: Михаил Генчу