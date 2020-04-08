Воронин о выборах президента: Заявления Додона совпадают с тем, что сказал Дьяков

Председатель Партии коммунистов (ПКРМ), бывший президент Молдовы Владимир Воронин считает, что если выборы президента будут организованы в парламенте, правящей коалиции ПСРМ-ДПМ "придется прибегнуть к подкупу депутатов".

Об этом он заявил во вторник вечером в эфире одного из телеканалов, комментируя предложение почетного председателя Демпартии Дмитрия Дьякова вернуться к избранию президента в парламенте, передает infotag.md

Воронин отметил, что "Дьяков ничего не говорит необдуманно". Он напомнил также, что ранее президент Игорь Додон допустил, что в случае продления режима чрезвычайного положения, выборы президента могут быть перенесены.

"Заявления Додона совпадают с тем, что сказал Дьяков - зачем тратить деньги в подобной ситуации (эпидемиологический кризис - "И."), с привлечением большого количества граждан по всей стране, если можно поступить проще и дешевле, избрав президента в парламенте. Но для этого необходим 61 голос, (правящей коалиции - "И.") не хватает двух. И появляется искушение подкупа депутатов. В коалиции есть те, кто знает, как покупать и уже покупали, в том числе наших (ПКРМ - "И."). Их купят, может уже это сделали. К тому же, президент в парламенте избирается путем тайного голосования", - напомнил Воронин.

По его словам, в 2009 г., когда у ПКРМ было 60 мандатов и не хватало одного голоса - партия "ни к кому не обращалась", чтобы все было "по совести" (в результате были организованы досрочные парламентские выборы).

"Нынешняя (коалиция - "И.") может выстрелить инициативой (выборов президента в парламенте - "И.") в любой момент. Когда страна будет выходить из кризиса, они просто скажут, что деньги на всенародные выборы лучше потратить на другие нужды", - считает Воронин.