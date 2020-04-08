Как формируется цена на поставляемый газ в Молдову

Если к сегодняшней биржевой цене природного газа добавить расходы по его доставке до Молдовы, то стоимость газа на входе в республику будет сопоставима с ценой в $164 за 1 тыс. кубометров. Как передает агентство «ИНФОТАГ», такую стоимость газа приводит в своем комментарии АО «Молдовагаз», объясняя методику его продаж на рынке посредством специальных хабов.

«$164 за 1 тыс. кубометров – это цена, по которой газ закупается у «Газпрома» 1 апреля 2020 г.», - отмечается в цитируемом документе.

Поставщик газа в Молдову объясняет, что на спотовом рынке газ продается через энергетические хабы.

«В случае Европы наиболее значимыми являются голландский TTF и Gaspool и NСG (Германия). Но их котировки не означают, что по этой цене газ получит и конечный покупатель. Нередко стоимость суточной и сезонной гибкости, а также расходы по магистральной транспортировке и распределению газа сопоставимы, а зачастую и превышают закупочную цену, в зависимости от расстояния до потребителя», - отмечает оператор молдавского рынка.

В его комментарии говорится, что 6 апреля стоимость газа на хабе NСG составляла почти $87 за 1 тыс. кубометров.

«По данным Украинской энергетической биржи, на входе в страну цена газа с хаба NСG оценивалась $127 (без НДС) и $152 (с НДС) за 1 тыс. кубометров. Несложная арифметика показывает, что только магистральные транспортные расходы до границы Украины увеличили начальную стоимость газа более чем наполовину», - отмечается в комментарии.

Если же к этим тарифам добавить и расходы по доставке газа по украинским газопроводам до Молдовы, то его стоимость на входе будет сопоставима с ценой в $164.

«Но тогда Молдова не будет иметь сопоставимых условий по гибкости. Суточная и сезонная гибкость сопряжена с существенными затратами по бронированию краткосрочных мощностей и подземных хранилищ газа. При этом, долгосрочный контракт гарантирует бесперебойность поставок, защищая от колебаний на спотовом рынке.

В качестве яркого в этом отношении примера можно привести его конъюнктуру зимой 2018-2019 гг., когда на фоне ограниченного предложения спотовая цена газа достигала $260 за 1 тыс. кубометров», - отмечает оператор.

АО «Молдовагаз» напоминает, что согласно действующему контракту с «Газпромом» и исходя из заложенной в него формулы закупочной цены, в третьем и четвертом кварталах 2020 г. прогнозируется ее ощутимое снижение.

««Молдовагаз» продолжает переговоры с «Газпром» с целью согласования новой модели расчета стоимости газа. И одним из комплексных вариантов может стать ее частичная привязка к ситуации на спотовом рынке», - говорится в комментарии молдо-российской компании, в которой «Газпром» владеет 50% акций.