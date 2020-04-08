Личные интересы Игоря Додона, выше интересов Республики Молдова

Игорь Чайка, сын бывшего прокурора Российской Федерации, интересовался потенциалом, предлагаемым приднестровским регионом – с точки зрения дешевого электричества и довольно хорошей скорости интернета с сентября 2017 года. Тирасполь не тратил много времени и узаконил добычу криптовалюты, после принятия Закона о развитии технологии blockchain.

Законопроект был представлен лидером области Вадимом Красносельским 23 января. На следующий день, законопроект был принят в первом чтении, а 31 января документ прошел окончательное чтение. Закон имел обратную силу, поэтому положения вступили в силу с 1 января 2018 года. В информационной записке документа говорится, что инвесторы будут освобождены от налогов, получат поддержку властей и получат специальные тарифы на электроэнергию.

После принятия Закона, в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» Чайка заявил, что пять или шесть российских инвесторов проявили интерес к этому проекту, высоко оценив тот факт, что на левом берегу Днестра есть все условия для добычи криптовалюты: быстрый интернет и дешевое электричество. По его словам, бизнесмены будут готовы инвестировать до 15 миллионов российских рублей, то есть на тот момент (2018 год) от 90 тысяч до 265 тысяч долларов.

Тем, кто лоббировал интересы Чайки для развития криптовалютного бизнеса в Приднестровье, был не кто иной, как президент страны Игорь Додон.

В последние годы Чайка и Додон встречались несколько раз. Затем кишиневская пресса раскрыла дополнительную информацию об интересе, проявленном Игорем Чайкой к открытию криптовалютной фермы в Приднестровском регионе – детали согласованы с администрацией сепаратистов в Тирасполе. Ziarul de Gardă в феврале 2019 года писала, что во время президентства Додона, Игорь Чaйка несколько раз бывал в Кишиневе и Комрате, создавая несколько предприятий с Гагаузией, а также с Приднестровьем, прогнозируя важные российские инвестиции в левобережье Днестра. Кроме того, на сайте организации „Деловая Россия” (deloros.ru), размещена информация об экономических сделках, текущих или будущих, с компаниями из различных областей, в том числе из Республики Молдова. Это всего лишь один пример, которым российские бизнесмены контролируют финансы в Приднестровье.

5 апреля 2019 года, самолет Игоря Чайки был использован для репатриации через Москву молдавских пилотов, находящихся в плену у талибов, – акции, которая произошла незадолго до парламентских выборов в Республике Молдова. Цель была очень четко направлена ​​на поддержку Игоря Додона в избирательной кампании. Предполагается, что правительство Кишинева ничего не знало об этой акции. В феврале 2019 года появилась информация о том, что Игорь Чайка принимал непосредственное участие в операции по освобождению молдавских пилотов. В интервью для издания «Коммерсантъ» Чайка сказал, что в ноябре 2018 года президент Игорь Додон в устной форме попросил его внести свой вклад в освобождение молдавских заложников, и позже ему будет выслано обращение. письменная форма. «Я позаботился обо всем необходимом для этого и организовал все процессы в рамках операции», – сказал Чайка. Он описал освобождение пилотов как гуманитарную помощь и отказался назвать людей и организации, которые участвовали в операции. Игорь Додон лично выразил благодарность Чайке за «этот человеческий жест».

Кроме того, Чайка предоставляет Игорю Додону средства через НПО «DinSuflet», которой управляет первая леди Галина Додон. Согласно некоторым документам, с которыми консультировался Румынский центр журналистских расследований, 16 августа 2017 года, 70 тысяч евро было переведено со счета Игоря Чaйки на счет НПО «DinSuflet» (№ 22240300000223, Victoriabank), со счета (№ 40817978523000362926, открытого в Абсолют Банке в Москве). Вскоре после банковского перевода Игорь Чайка был назначен послом бизнеса в Молдове и Приднестровье от «Деловой России», российской организации бизнес-среды, с которой близок президент Игорь Додон.

Ранее молдавская пресса указывала на то, что ExclusivMedia, еще одна организация, связанная с Галиной Додон и ПСРМ, получила бы 1,5 миллиона евро от компании-призрака WesterbyLimited. Таким образом, Игорь Чайка доставляет деньги ПСРМ в целом и Игорю Додону в частности через первую леди Галину Додон и ее брата Александра Додона, который является деловым партнером российского олигарха. В сентябре 2019 года сын бывшего генерального прокурора Российской Федерации и Александр Додон стали совладельцами компании, занимающейся сбором и переработкой промышленных отходов, в том числе радиоактивных. По данным российского новостного портала РБК, Игорь Чайка владеет 40% акций компании, а брат Додона – 10%. Еще 50% принадлежит другому бизнес-партнеру Чайки, Александру Пономареву. Это не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ArchplayDevelopment LLC, где Александр Додон является миноритарным акционером.

Игорь Додон только утверждает, что является про-молдавским

Игоря Додона ранее обвинили в прессе, что, будучи министром экономики (2006-2008 гг.), он собирался работать рука об руку с российским агентством Роспотребнадзор (Федеральная служба здравоохранения), чтобы облегчить экспорт большего количества молдавских товаров на рынок в Россию. В частности, Додона обвинили в установлении монополии на импорт мяса, после утверждения положения «О выдаче разрешений на ввоз некоторых продуктов». На основании этого документа специальная комиссия, возглавляемая им в то время, выдает разрешения на ввоз мясных продуктов. Anticorupţie.md пишет, что именно так появилась «Мясная мафия», потому что разрешения были выданы только бизнесменам по решению Додона. Среди обвиняемых тогдашним директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ВиореломЧетрару за участие в „мясной мафии” был Сергей Яралов, доверенный человек Влада Плахотнюка. В 2009 году ЦБЭПК расследовал монопольную схему, но расследование закончилось только штрафами для некоторых компаний.

Против Игоря Додона были выдвинуты другие обвинения в том, что он согласился с Роспотребнадзором и Россельхознадзором принять на российский рынок несколько компаний-экспортеров вин, фруктов и овощей в контексте эмбарго, установленного Российской Федерацией в 2011 году. Согласно anticorupție.md, Додон предоставил бы зеленый коридор для компании «Молдавский стандарт», единственной в Молдове, которая имела право при коммунистическом правительстве поставлять вина и коньяк оптом за границу. Это произошло, когда по настоянию чиновника правительство Кишинева запретило массовый экспорт для других компаний.

Додон контролирует СМИ в Республике Молдова

В конце 2019 года Игорь Додон контролировал молдавскую компанию MediaInvestService, которая недавно обеспечила свои права на телеканал Первый в Молдове (ранее Accent TV) для трансляции русскоязычных передач российского канала «Первый канал». В конце декабря 2019 года, Игорь Чайка вступил во владение 51% компании «Медиа Инвест Сервис», таким образом переняв у бизнесмена Вадима Чубара, близкого родственника Игоря Додона, контрольный пакет акций компании, владеющей Accent TV и Первый в Молдове. Контракт, по которому Игорь Чайка приобрел 51% «Медиа Инвест Сервис», был подписан 27 декабря, всего через день после того, как президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что у двух телеканалов будут владельцы в России. В Молдове «Медиа Инвест Сервис» также управляет почтовым сервисом mail.ru и российской социальной сетью odnoklassniki.ru.

В начале февраля 2020 года, молдавская общественность подверглась массовой дезинформации, относительно нападений на человека против некоторых западных чиновников. Используемые методы и содержание были похожи на российскую дезинформацию. СМИ, контролируемые Игорем Додоном, часто усиливали ложные повествования даже после того, как российские СМИ стрели информацию.

Таким образом, Игорь Додон открыл ворота для российского олигарха Игоря Чайки, чтобы заполучить средства массовой информации в Республике Молдова. Это еще один пример того, как Чайка получает значительные финансовые выгоды от молдавского народа. Игорь Чайка имеет сомнительную репутацию как в Москве, так и в мире и входит в список международных санкций, применяемых к российским олигархам.