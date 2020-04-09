Сотрудник охранного агентства Кишинева: Пора вводить комендантский час - по ночам стали "бомбить" мелкие продуктовые магазины

По мнению полиции, многие экономические агенты просто не заявляют в полицию об ограблениях, считая их незначительными

Мой добрый приятель, человек накачанный и очень брутальный, работает в одном из столичных агентств.

- Работы у нас стало очень много, а вот зарплату срезали примерно на 25%! - рассказал он. - Оправдываются тяжелыми временами. А у нас не тяжелые времена разве?! Почти у всех кредиты, в том числе, ипотечные. Сейчас да, проценты можно не платить, но ведь после окончания карантина придется выплачивать и проценты за время, что их отсрочили!

Работы, признается товарищ, стало намного больше:

- Вчера по тревоге залетели в офис, она располагается в четырехэтажном здании, где многие фирмы снимают помещения. Ложная тревога, слава Богу... Там сидит один человек, показывает нам - там офис совсем закрылся, тут, на верхнем этаже - парикмахерская...

И краж стал больше.

- Очень много стал воришек по продуктовым магазинам и супермаркетам, - признается приятель. - "Бомбят" их очень здорово! Вызовов стало больше. Воруют жратву и водку. Одного задержали, он стал "чесать" за жизнь, мол,в стране жрать нечего, а ты меня за украденную бутылку в полицию тащишь!... Я ему говорю: "Украл бы ты детское питание, я бы понял по-человечески! Но ты же украл бутылку текилы и кусок вакуумной копченой курицы!

Чувак, скажу, что нас ждут, что будет. Еще недели две- месяц, если государство не примет меры помощи населению, нас ждут массовые налеты на продуктовые магазины! Уже сейчас "бомбят" маленькие магазинчики, особенно те, где стеклянные витрины во всю стену. Разбивают их, влетают, хватают все,что попадется под руку, они четко знают примерное время нашего прибытия - около трех минут, и сматываются. Каждую ночь мотаемся по таким вызовам! Государство должно ввести комендантский час, чтобы ночью никто не шлялся по городу! Надо ужесточать наказание. мы воров ловим, а полиция их отпускает. Понятно, что задержанным по четырнадцать-пятнадцать лет, им даже сделать ничего нельзя...

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

- Если судить по статистике, количество преступлений по всем категориям в Кишиневе уменьшилось, - говорит заместитель главы столичной полиции Алексей Гросу. - Понимаете, в чем тут дело. Многие экономические агенты не заявляют в полицию о тех, кто что-то украл в магазине или разбил стекло и вытащил несколько бутылок пива, мотивируя это незначительностью нанесенного ущерба. А вот полиция готова реагировать на все обращения двадцать четыре часа в сутки семь раз в неделю!

ЛЕОНИД РЯБКОВ