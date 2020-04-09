Из-за пандемии футбольную Европу залихорадило

Коронавирус создал проблемы в проведении национальных чемпионатов и еврокубковых турниров в Европе. Олимпийское спокойствие хранит только Белоруссия, где продолжаются запланированные матчи высшей лиги в присутствии зрителей.

В Молдове начало чемпионата вновь отложено…

В конце марта состоялось заседание исполкома федерации футбола Молдовы, проведенное в онлайн режиме. Рассматривался вопрос начала чемпионатов в национальной дивизии и дивизии А.

Согласно новому решению, начало сезона отодвигается на неопределенный период, а сам старт чемпионата зависит от окончания режима чрезвычайного положения, введенного в Молдове. Федерация футбола прикладывает все усилия для скорейшего возобновления футболистами тренировок и проведения футбольных мероприятий, однако для этого должно быть получено соответствующее разрешение от властей, без которого тренироваться, а также собираться в публичных местах и на спортивных объектах сейчас запрещено.

Изначально комитет федерации по чрезвычайным ситуациям отложил начало сезона в НД, который должен был начаться в марте, до 4 апреля, а в дивизии А - до 10 апреля. Однако позднее после введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 15 мая дату начала чемпионата вновь перенесли.

Предполагается, что турнир стартует не ранее середины июня, чтобы дать возможность игрокам набрать физическую форму. В случае, если чрезвычайная ситуация сохранится, могут быть рассмотрены другие сроки и варианты проведения чемпионата, в том числе возврат к прежней формуле «осень-весна».

… Но молдавские футболисты продолжают играть

Несмотря на пандемию в Европе, три молдавских футболисты продолжают играть. Игорь Костров, Георгий Андроник и Ион Николаеску принимают участие в матчах высшей лиги белорусского чемпионата, который продолжается на удивление всей футбольной Европы до сих пор, да к тому же при зрителях. Правда, в третьем туре посещаемость стадионов резко упала.

Чемпионат в Белоруссии в настоящее время остается единственным в Европе, где проходят матчи, и одним из немногих в мире. Остальные национальные лиги на континенте и практически во всем мире были приостановлены. Помимо Белоруссии футбольный сезон на планете продолжается только в Никарагуа, Бурунди и Таджикистане.

Испытывая футбольный «голод», спортивные телеканалы 12 стран сейчас официально транслируют чемпионат Белоруссии. Среди них Россия, Украина, Израиль, Литва, Болгария, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. Недавно популярный британский телеканал Sky Sports приступил к показу обзоров матчей высшей лиги белорусского чемпионата. По информации Tribuna.com, турецкий телеканал SporX также проявляет интерес к этому турниру.

ФИФА продлила клубный сезон-2019/20 на неопределенный срок…

Международная федерация футбола продлила клубный сезон-2019/20 на бессрочный период,чтобы все национальные федерации могли завершить внутренние турниры в обязательном порядке. Федерация каждой страны будет выбирать сама сроки, в которые будут доигрываться ее национальные турниры.

Еще одним важным решением ФИФА стало изменение сроков трансферных окон, а также автоматическое продление сроков действия договоров с их клубами тех игроков, у которых они истекают 30 июня этого года.

ФИФА выступила также с просьбой к футболистам согласиться на временное понижение зарплат до 50 процентов из-за кризиса с доходами, который возник вследствие пандемии опасного вируса.

Этот вопрос обсуждался по видеосвязи с представителями ассоциации европейских клубов и международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Отмечается, что как только ситуация нормализуется и все клубы выйдут из карантина, контракты вернутся к прежнему статусу. Также, по информации прессы, ФИФА временно запретила клубам расторгать контракты с тренерами и игроками.

Многие европейские топ-клубы («Барселона», «Ювентус», «Боруссия» и другие) сами в инициативном порядке пошли на урезание зарплат, предварительно получив согласие своих игроков. Отметим, что руководство молдавского футбольного клуба «Сф. Георге» еще до инициативы футбольных ассоциаций объявило о том, что из-за финансового кризиса, вызванного Covid-19, игроки клуба будут получать только часть зарплаты.

… Не согласовав свою позицию с УЕФА

Похоже, что позиция ФИФА не была полностью согласована с Союзом европейских футбольных ассоциаций, хотя общий настрой всех футбольных чиновников понятен: текущий сезон должен быть доигран.

«Я настроен оптимистично и уверен, что лиги будут доиграны. Если этого не произойдет, то было бы уместно объявить чемпиона каждой лиги», - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина словенское издание «Ekipa».

О причинах этого в последнее время уже было сказано немало. Отмена начатых и проведенных примерно на три четверти (где-то чуть больше, где-то чуть меньше) чемпионатов, а также еврокубков, где стадия плей-офф только начала набирать обороты, повлечет за собой колоссальные убытки для всех участников футбольной индустрии, связанные с недополученными деньгами. В первую очередь, за продажу не до конца реализованных прав на телетрансляцию матчей и билетов.

Не досчитаются клубы и призовых выплат от своих чемпионатов, потому что не смогут заработать денег, которые заложены в бюджетах. Кроме того, все это повлечет за собой настоящий хаос во всей системе еврокубков, включая рейтинг национальных чемпионатов УЕФА и клубные коэффициенты.

В Европе считают формулировку ФИФА расплывчатой

Британское издание «The Athletic» считает весьма расплывчатой формулировку ФИФА, которая оставляет слишком большое количество вариантов трактовок.

Объявляя текущий сезон бессрочным, международная федерация преследует четкую цель закончить все национальные соревнования. Это понятно и выглядит логичным, однако здесь существует проблема синхронизации.

Коронавирус, ставший в 2020 году безоговорочно главной темой всех новостей планеты, в разных странах распространяется по-разному.

И даже если забыть о примере Белоруссии, где проблему вообще не замечают, то имеется пример Китая. Изначально КНР была очагом распространения заразы, но первой же справилась с ней.

В Китае приняли правильные меры, закрыв на карантин целые города, и в первую очередь Ухань, где все началось. И вот теперь самая населенная страна мира уже не просто взяла под контроль распространение инфекции, а победила ее и возвращается к обычной жизни, в то время как, например, имеющие куда меньшую площадь Испания и Италия обошли ее по числу зараженных.

В Китае национальный чемпионат, старт которого был отложен с февраля, начнется в середине мая, хотя государственные границы закрыты, дабы COVID-19 не вернулся вместе с иностранцами.

«А как будет в Европе?, - задается вопросом спортивный комментатор «The Athletic». - Здесь пандемии пока не видно конца и края, и к тому же разные страны пострадали по-разному и принимают различные меры борьбы и профилактики».

Очень сложно представить, пишет автор, чтобы во всем Старом свете все закончилось в один момент. Или хотя бы так, чтобы все национальные первенства продолжились приблизительно в одно время.

Если этого не случится, то велика вероятность слишком разного времени окончания чемпионатов стран, а это уже повлияет на новый сезон, который нужно как-то более-менее начинать в одно время.

Безусловно, та же Англия сама по себе, если справится с проблемой раньше, не обязана ждать Испанию с Италией и может начать новый чемпионат.

Вот только это точно так же сломает систему еврокубков, как и отмена сезона текущего.

Более того, если разные страны успешно завершат борьбу с коронавирусом в слишком разное время, то и оставшаяся часть плей-офф еврокубков нынешнего розыгрыша окажется под вопросом, а доиграть ее необходимо. Президент УЕФА Александер Чеферин предполагает, что лига чемпионов и лига Европы должны быть доиграны до 3 августа. Варианты предполагаются разные, вплоть до одного матча в каждой части.

В еврокубки могут допустить не всех

Тем временем, стало известно о намерении УЕФА не пустить в еврокубки на следующий сезон клубы из стран, где не будут доиграны национальные чемпионаты.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на письмо, подписанное руководством УЕФА, футбольные власти намекнули на нежелательность досрочного прекращения внутренних соревнований.

«Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется в соответствии со спортивными результатами, достигнутыми после окончания полноценного внутреннего соревнования, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия», - говорится в письме.

Обращение УЕФА и двух ассоциаций появилось после того, как бельгийская лига объявила о досрочном завершении своего чемпионата.

«Мы уверены, что футбол возобновится в следующие месяцы - на условиях, которые определят местные власти. И мы считаем, что любое решение об отказе от проведения внутренних соревнований на этом этапе выглядит преждевременным и неоправданным», - подчеркивается в письме УЕФА.

Евро-2020 пройдет летом 2021-го

Если с национальными и еврокубковыми турнирами много неясностей, то с Евро-2020 все определено. Его проведение перенесли на будущий год. При этом, как сообщил Еurosport.ru, УЕФА заявил, что не переименует Евро-2020 в Евро-2021, как было заявлено первоначально.

Европейский футбольный союз распространил дополнительное заявление по поводу названия континентального первенства. «Хотя турнир ориентировочно пройдет 11 июня – 11 июля, Евро-2020 по-прежнему будет известно как УЕФА Евро-2020», - говорится в распространенном пресс-релизе. УЕФА по-прежнему планирует провести турнир в 12 странах, а купленные билеты болельщиков останутся действительными и в следующем году.

«Приносим извинения за недавнюю ошибку. Проясняем ситуацию: никакого решения относительно названия перенесенного на 2021-й год Евро нет. Предыдущий твит был отправлен по ошибке».

Ранее сообщалось, что Турция готова единолично провести Евро в 2021 году.

Николай ПАВЛОВ