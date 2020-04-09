«Мы были в изоляции, в магазин только в «защите", не из Европы, а у нас - коронавирус»

Светлана в шоке, она призывает себя беречь – выходит, ЭТО можно подхватить, где угодно, ведь они не контактировали с больными [фото]

К нам в редакцию обратилась Светлана К. (настоящее имя есть в редакции), у которой на днях подтвердили диагноз «коронавирус» (точно такой же диагноз и у ее супруга). Она рассказала нам свою историю в надежде, что для кого-то она послужит уроком.

«В четверг 2 апреля мой муж почувствовал недомогание, поднялась температура около 37 с копейками, начала болеть голова. За несколько дней до этого в один из вечеров он вышел после горячего душа и мытья головы сразу на холод, тогда был пронизывающий ледяной ветер, и мы до последнего надеялись, что это простуда!

В пятницу состояние немного улучшилось, «темпа» на полдня нормализовалась, потом снова стала расти. Из симптомов ломота тела, сонливость. Ни кашля, ни потери обоняния, ничего этого не было. В субботу и воскресенье тоже температура, которая росла до 38 с копейками, сбивалась нимесилом или парацетамолом до 37+.

В воскресенье 5 апреля вечером я почувствовала жар, оказалось 37,5. Плюс ощущение сухости во рту, постоянное желание пить. В понедельник 6 апреля, в свой ДР с утра пораньше я поехала в медцентр, мы решили приобрести тест на ковид и сделать его в частном порядке. Поехала, приобрела вернулась, собрали материал, я отвезла его обратно. В 19-30 того же дня я получаю результат на e-mail.

Сказать, что шандарахнуло, это ничего не сказать...

Кое-как, поспешно, мы собрались, накидали вещей первой необходимости и вызвали скорую.

За нами приехал экипаж, мы спустились к подъезду и нас отвезли в 1 больницу на мосту, блок в которой в пятницу переоборудовали под заражённых.

В 4-30 утра у нас взяли тесты, результаты были сегодня утром. До этого времени, на протяжении полутора суток мы находились в промежуточном отделении, в отдельных палатах каждый.

Кормят прилично. Фото автора.

Условия отличные, кормят прекрасно, воду приносят, отношения положительное. Врачи, медицинский персонал подбадривает и помогает!

Мы не понимаем, где мы заразились

Очень много вопросов откуда мы могли заразиться? А мы сами не знаем) Соблюдали меры предосторожности, носили маски, перчатки, отливались дезинфектантами, с больными не контактировали, из заграницы не приезжали. Да, выходили в магазины, несколько раз в транспорте, муж несколько раз встречался по работе с людьми.

Персонал подбадривает. Фото автора.

Реально, ЭТО сейчас можно зацепить везде, поэтому нужно беречься.

Сегодня нас обследовали, сделали рентгены.

У меня лёгкая форма, ОРЗ + ковид, у мужа бактериальная левосторонняя пневмония, поэтому сегодня ему добавили антибиотики в лечение. Бактериальная, это хорошо, она лечится АБ.

Симптомы. У меня за 4 дня только температура, первые сутки была выше 38, вчера и сегодня 37,4-37,6. Больше никаких симптомов нет.

Так выглядит палата. Фото автора.

У мужа на протяжении всей недели была очень сильная головная боль, и температура, которая не сбивается до нормы. Сегодня добавился сухой кашель, но не частый.

Дети наши находятся с моими родителями, мы за них очень сильно переживаем и очень верим, что зараза их обойдет стороной!

P.S. Мне тоже было ужасно интересно, ну кто же, ну кто же будет первым из знакомых, кто заболеет: ну типа, ты реально существуешь? Ну такая, ирония судьбы.

Хочу выразить огромную благодарность всем, друзьям, которые переживают, которые спрашивают о помощи, помогают, интересуются, беспокоятся! В нашем шоковом состоянии, в этом стрессе, в этой всей обстановке сейчас это лучшее, что может быть. Спасибо вам за позитив!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ