В Кишиневе семью из пяти человек выгоняют со съемной квартиры:

Семья находится в отчаянном положении, а владелец жилья, проживающий во Франции, сетует на тяжелые времена и хочет продать недвижимость.

В редакцию "Комсомолки" обратилась жительница Кишинева по имени Наталья (свою фамилию она просила не упоминать).

- Мы приехали в Кишинев из Комрата, - рассказывает Наталья. - Мы - это я, мама, сестра и два брата, одному из которых всего десять лет. Снимаем трехкомнатную квартиру на Чеканах, в месяц платим 180 евро. Из 4 человек в моей семье работает только мама. Школы и заведения общепита закрыты. Я преподаватель в частной школе. Наша школа так и не перешла на дистанционное обучение, поэтому работу нет никакой. Мои сестра и брат работали в кафе. Их тоже закрыли. Мама работает в супермаркете.

Мы попросили отсрочку у арендодателя, так как сейчас просто нет средств выплачивать всю стоимость аренды (просрочили оплату за месяц), а еще платить за услуги и питание. Он не согласился. Сказал, что у всех тяжёлые времена и что он будет теперь продавать квартиру и поэтому мы должны выселяться. Наш контракт закончился в прошлом году и мы просто по телефону договорились, что останемся ещё на один год, так как арендодатель живёт во Франции. Он нам так и сказал: "Съезжайте как можно быстрее, я выставляю квартиру на продажу!"

- Может, вам лучше в Комрат вернуться?

- Я в Кишиневе училась в университете, потом всю семью сюда забрала. А в Комрате жить нам негде. там дом стоит полуразрушенный. Я не знаю, сможем ли мы сейчас найти кого-то, кто бы смог сдать нам квартиру. Да и денег просто нет, ведь надо заплатить минимум за два месяца сразу. Мы не знаем что делать. Поэтому просим помощи... Скажите, а может ли хозяин квартиры нас просто выгнать во время карантина?

ЗВОНОК ВЛАДЕЛЬЦУ КВАРТИРЫ

- Дело в том, что семья с начала года не платила за коммунальные услуги, а за аренду квартиры задолжала за три месяца! - отрезал наш телефонный собеседник. - И я не собирался их выгонять на улицу в разгар эпидемии, сказал им, что до 15 мая, дня окончания режима ЧП в Молдове, могут жить в квартире. Если заплатят, ради Бога, пусть живут! Если нет, после окончания режима ЧП все вопросы будем решать через суд.

Озадаченные таким оборотом, мы вновь связались с Натальей.

- В ноябре мы заплатили за 3 месяца вперёд, - ответила нам она. - В феврале мы остались должны 30 евро. За март еще не заплатили. Да, за коммуналку есть долги, постараемся расплатиться в этом месяце...

МНЕНИЕ ЮРИСТА

- Даже если был заключен устный договор и есть тому доказательства, то такой договор считается заключенным, - объясняет магистр права, общественный деятель Андрей Кывыржик. - Если доказательств не имеется, при наличии несовершеннолетних детей стоит обратиться в муниципальные органы, в судебном порядке заявить о незаконном выселении в такой сложной ситуации. Думаю, что с владельцем квартиры надо искать компромисс, договариваться с ним, это, все-таки, гражданско-правовые отношения. Конечно, юридически владелец жилья прав. Но у нас сейчас режим чрезвычайного положения и я считаю, что семью не имеют права выгнать из съемной квартиры.

- Вы это считаете как юрист или как обычный человек?

- И как юрист, и как обычный человек. Потому что мы можем интерпретировать действия владельца жилья как оставление человека в опасности, в беде.

ЛЕОНИД РЯБКОВ