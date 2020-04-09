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Общество
Был создан центр, который будет координировать внешней помощью, предназначенной для борьбы с COVID-19
09.04.2020

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о создании под эгидой Государственной канцелярии Координационного центра внешней помощью, предоставляемой для устранения последствий пандемии COVID-19, передает IPN.

По словам премьер-министра Иона Кику, уже есть несколько предложений о гуманитарной помощи для устранения последствий пандемии COVID-19, а также многочисленные обращения местных органов власти и других учреждений о такой помощи.

„Чтобы координировать всю эту помощь и процесс рассмотрения запросов и диалог с потенциальными донорами, создается этот центр”, - заявил премьер в среду после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Ион Кику отметил, что в период чрезвычайного положения был „заморожен” процесс предоставления гражданства Республики Молдова, поскольку не все учреждения, участвующие в этом процессе, работают в нормальном режиме. Он сказал, что речь идет не о гражданстве, предоставленном взамен инвестиций, поскольку внедрение закона, который позволяет это, приостановлено до сентября. В условиях чрезвычайного положения будет заморожен процесс приема заявок и утверждение заявлений о гражданстве.


 
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