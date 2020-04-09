Новые исследования вирусологов подтверждают: заразиться COVID-19 не так-то легко

Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной инфекции. Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавирусом COVID-19 в городе Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет — только нежизнеспособные. В интервью обозревателю «МК» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского медуниверситета Александр ЛУКАШЕВ рассказал, что это может стать важным открытием в мире эпидемиологии.

Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика Штрека вирусов не обнаружили. Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях! Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей. Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды, согласно Штреку, невозможно, и вирусолог недоумевает, почему супермаркетам можно работать, а парикмахерские и магазины одежды должны быть закрыты.

Также он недоумевает, почему такое исследование, которое ведет его команда, — одной из главных его целей является выяснение числа болеющих бессимптомно и потому не попадающих в математические модели, которыми все сейчас оперируют, — так вот, почему такое исследование не начал вести федеральный Институт Роберта Коха, чьей прямой обязанностью было сразу же его запустить. Также он отметил, при моделировании мы получаем неправильный прогноз — математическая модель не годится.

Александр Николаевич Лукашев рассказал "МК", что не доверять исследованию столь опытной команды нет никаких оснований:

- Исследование очень важное для понимания эпидемиологии вируса, оно действительно позволяет нам исключить некоторые пути передачи вируса. Хотя, конечно, я бы рекомендовал проявлять осторожность и не прекращать мыть руки и вообще вести себя аккуратно. Возможно, эти результаты позволят нам пересмотреть некоторые из конкретных мер, которые мы предпринимаем для защиты от вируса.

Но мы в любом случае не сможем исключить их полностью. Все равно останется множество сфер деятельности, где происходит тесный контакт между большим количеством людей, - рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты, где передача вируса возможно только из-за тесных контактов между людьми. Поэтому, даже если исключается путь передачи через зараженные поверхности, в любом случае при контакте людей на расстоянии меньше полутора метров вирус передается. И это знание не позволяет нам вернуться сразу к нормальной жизни.

- А как же другие исследования? Я читала об исследовании, что в каютах корабля "Даймонд Принцесс" вирус выживал до 17 дней?

- Ну, 17 дней он никак не может жить вне организма. Я таких исследований не видел. Были некоторые, которые показывали, что вирус может существовать на некоторых поверхностях до семи дней - но это в экстремальных условиях. Можно смело говорить, что в быту за одни сутки количество вируса снижается во много раз, а за трое суток его практически не остается.

- То есть продукты из супермаркета можно не обрабатывать спиртом или паром утюга?

- Достаточно просто помыть их водой, если хочется, то с мылом. Вирус на них может быть лишь в том случае, если вирусовыделитель хорошенько их облизывал. В целом же вероятность заразиться через продукты крайне низкая. Поэтому не нужно паниковать - соблюдайте разумные меры предосторожности, то есть держитесь на расстоянии от других людей.

- В сети есть видео китайского доктора, который говорит, что больной человек выделяет вирус не только при кашле или чихании, но даже и при разговоре?

- Да, он прав. Если говорить о масках, опубликовано большое количество исследований про их эффективность. В любом случае простая хирургическая маска не является стопроцентным способом защиты. Но она достаточно эффективно предотвращает передачу вируса в обществе. И даже если маски позволят предотвратить треть случаев заражения, это будет отличный результат. Поэтому я считаю, что повсеместное ношение масок позволило бы намного быстрее вернуться к обычной жизни.

- Прочитала страшное: поскольку вирус передается с фекалиями, он может аэролизироваться в общественном туалете, если зараженный не закроет крышку унитаза? Это правда?

- Вирус действительно выделяется с фекалиями (мочи это не касается). Конечно, можно представить ситуацию, что будет сформирован аэрозоль, но такое бывает редко. И крышка унитаза совершенно ни при чем и в любом случае не поможет.

- Итак, мы пришли к выводу основной путь передачи все же воздушно-капельный?

- Именно. Поэтому социальная дистанция – самый простой и надежный путь предотвращения заражения.