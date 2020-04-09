Ренато Усатый нашел покупателя на свой Rolls Royce. Вырученные средства политик планирует направить на поддержку медиков

Лидер “Нашей партии” Ренато Усатый, нашел нескольких, возможных покупателей своего автомобиля класса-люкс «Rolls Royce». Об этом политик заявил в программе “Cutia Neagră” на TV8.

По его словам, есть три возможных покупателя – два бизнесмена из Молдовы и один из-за рубежа. Местные предприниматели предлагают за авто €320 000, а заграничный – €340 000.

Усатый планирует выручить большую сумму, но для этого авто придется отправлять за рубеж.

7 марта мэр города Бельцы заявил, что планирует привезти из Китая 100 кубометров груза медицинской экипировки для защиты от коронавируса. Речь идет о защитных костюмах, респираторах, защитных экранах, и т. д. Организация грузового самолета будет стоить, по его словам, €210 000.

Усатый отметил, что раньше у него не было финансовой возможности организовать такой рейс, но благодаря продаже автомобиля «Rolls-Royce» – она появится.

Помимо организации грузового борта, политик планирует на вырученные деньги выплатить премии медработникам г. Бельцы, которые непосредственно работают с Covid-19.