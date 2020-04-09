9 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ренато Усатый нашел покупателя на свой Rolls Royce. Вырученные средства политик планирует направить на поддержку медиков
09.04.2020

Лидер “Нашей партии” Ренато Усатый, нашел нескольких, возможных покупателей своего автомобиля класса-люкс «Rolls Royce». Об этом политик заявил в программе “Cutia Neagră” на TV8.

По его словам, есть три возможных покупателя – два бизнесмена из Молдовы и один из-за рубежа. Местные предприниматели предлагают за авто €320 000, а заграничный – €340 000.

Усатый планирует выручить большую сумму, но для этого авто придется отправлять за рубеж.

7 марта мэр города Бельцы заявил, что планирует привезти из Китая 100 кубометров груза медицинской экипировки для защиты от коронавируса. Речь идет о защитных костюмах, респираторах, защитных экранах, и т. д. Организация грузового самолета будет стоить, по его словам, €210 000.

Усатый отметил, что раньше у него не было финансовой возможности организовать такой рейс, но благодаря продаже автомобиля «Rolls-Royce» – она появится.

Помимо организации грузового борта, политик планирует на вырученные деньги выплатить премии медработникам г. Бельцы, которые непосредственно работают с Covid-19.


 
Количество просмотров:
129
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.