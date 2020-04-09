“У нас достаточно тестов”. Молдавские власти готовы проверять на Covid-19 людей из групп риска

Власти готовы начать тестирование на Covid-19 людей без симптомов заболевания, но из групп риска: пожилых и/или с хроническими заболеваниями. Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания антикризисного центра.

По его словам, за прошедший месяц (с момента выявления первого заболевшего), в Молдове проведено почти 6 тысяч тестов на COVID-19. Основную часть, почти 4 тысячи, провели в лабораториях Национального агентства общественного здоровья (ANSP), оставшееся – в частных клиниках.

До этого момента, государство тестировало только тех у кого проявлялись симптомы или были контакты с заболевших. Остальные, при желании, могли сдавать тесты в сертифицированных частных клиниках, за свой счет.

По словам Додона, в государственных лабораториях из 3 500 тестов дали положительный результат 914, а в частных из 1 517 позитивными оказались только 142.

“Это показывает, что если судить по симптомам, как это происходит в государственных, то уровень подтверждения 20-25%. А у частных, где тестируют массово, показатель подтверждённых случаев меньше 10%”, – отметил президент.

Он заверил, что на данном этапе в Молдове достаточно тестов для проверки людей с симптомами коронавируса. Но власти готовы начать следующий этап, и привинтивно тестировать людей из групп риска.

К этому часу в Молдове зарегистрировано 1174 случая заболевания коронавирусом. 43 человека выздоровело, 27 – скончалось.