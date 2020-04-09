9 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
“У нас достаточно тестов”. Молдавские власти готовы проверять на Covid-19 людей из групп риска
09.04.2020

Власти готовы начать тестирование на Covid-19 людей без симптомов заболевания, но из групп риска: пожилых и/или с хроническими заболеваниями. Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания антикризисного центра.

По его словам, за прошедший месяц (с момента выявления первого заболевшего), в Молдове проведено почти 6 тысяч тестов на COVID-19. Основную часть, почти 4 тысячи, провели в лабораториях Национального агентства общественного здоровья (ANSP), оставшееся – в частных клиниках.

До этого момента, государство тестировало только тех у кого проявлялись симптомы или были контакты с заболевших. Остальные, при желании, могли сдавать тесты в сертифицированных частных клиниках, за свой счет.

По словам Додона, в государственных лабораториях из 3 500 тестов дали положительный результат 914, а в частных из 1 517 позитивными оказались только 142.

“Это показывает, что если судить по симптомам, как это происходит в государственных, то уровень подтверждения 20-25%. А у частных, где тестируют массово, показатель подтверждённых случаев меньше 10%”, – отметил президент.

Он заверил, что на данном этапе в Молдове достаточно тестов для проверки людей с симптомами коронавируса. Но власти готовы начать следующий этап, и привинтивно тестировать людей из групп риска.

К этому часу в Молдове зарегистрировано 1174 случая заболевания коронавирусом. 43 человека выздоровело, 27 – скончалось.


 
Количество просмотров:
66
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.