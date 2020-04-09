Галина Шеларь: медицина - не бизнес, а сфера, которую должно развивать государство

В Молдове на высоком уровне уже давно не строили далеко идущих планов по развитию государства.

В частности, в нашей стране уже много лет не принималась среднесрочная программа развития, а что касается долгосрочной, то ее не было вообще никогда.

Об этом заявила экономический эксперт Галина Шеларь,

– О том, что мир вокруг нас изменился, говорят в соцсетях, по телевидению, говорят и руководители нашей страны. В частности, премьер-министр сказал, что к Молдове, которая была до 17 марта, мы уже не вернемся, - заявила Шеларь, которую цитирует Sputnik.

По ее словам, настало время поменять многое в Молдове, и хорошо, что к тем, кто находится у власти, пришло понимание, что многим отраслям в государстве необходима финансовая поддержка.

Эксперт считает, что прежде всего, это касается медицины, которую до этого много лет пытались перевести в русло чистого бизнеса, приносящего прибыль. Сейчас, к счастью, подход изменился.

– Президент дал поручение правительству продумать изменение подхода. Это очень принципиальная фраза. Важно именно изменить подход к развитию здравоохранения. Все должны осознать, что медицина — это не бизнес, а именно здравоохранение. То есть мы от медицины-бизнеса возвращаемся к охране здоровья, а это, безусловно, задача государственного характера, - подчеркнула Шеларь.

Она добавила, что к такому пониманию приходит сегодня абсолютное большинство государств, в особенности тех, которые сильно пострадали от этой эпидемии.

Подготовил Михаил Генчу