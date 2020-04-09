"Шило в причинном месте": молдавская певица Наталья Гордиенко села на шпагат и поделилась секретом стройности

Наталья призналась, что "это место" и является ее проблемной зоной.

Молдавская певица Наталья Гордиенко в мае должна была ехать на "Евровидение 2020" представлять нашу страну, но вместо этого, как все мы, оказалась дома на самоизоляции. Но толстеть она не собирается. О секрете своей стройности она поделилась с подписчиками.

"Секрет моей стройности - это шило, вшитое в причинное место.

Наталья Гордиенко села на шпагат и поделилась секретом стройностиФото: СОЦСЕТИ

Кстати, это место и является моей проблемной зоной. Я не без греха - очень люблю покушать Но! Моя активность в жизни - большое спасение. В обычном графике, я постоянно в движении: иногда бывает по 3-4 выступления по пол часа и они сжигают всё съеденное за день. Я весь день где-то бегаю, репетирую, бегаю с сыном.

Ситуация на сегодняшний день не такая и мне приходится адаптироваться. Я каждый день занимаюсь спортом и растяжкой, стараюсь много не есть. А раз уж захотелось пожевать вкусняшек, выбираю самое наименьшее из всех зол - фруктовые и овощные чипсы. Они реально вкусные, да ещё и полезные! Так что, попа, не расти!

Давайте-ка перестанем хандрить и займёмся своим здоровьем! Чувствую себя прекрасно и верю, что вместе мы всех победим!" - написала Наташа.