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Как хранить продукты месяцами
09.04.2020

Купить еды на пару месяцев карантина – это только полдела, вторая половина заключается в том, чтобы продлить жизнь продуктов питания максимально долго. Так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно выброшенные деньги. Мы обобщили несколько десятков советов о том, как лучше всего хранить те или иные продукты, овощи и фрукты…

1. Храните лук в капроне, это удлинит срок его жизни до 8 месяцев. Другой вариант – заплести его в косу и подвесить куда-нибудь повыше.

2. Резаный зеленый лук лучше всего держать в морозилке в пластиковой бутылке и вынимать по мере надобности столько, сколько нужно. Главное – убедиться, что он совершенно сухой перед тем, как засыпать его в бутылку.

3. Для того чтобы зубчики чеснока не засохли, его имеет смысл почистить и залить растительным маслом. Другой вариант – положить в любой ящик (с отверстиями) рядами соль и чеснок до самого верха. Это позволит ему оставаться более сочным.

4. При комнатной температуре лучше хранить авокадо, абрикосы, бананы, чеснок, киви, дыни, нектарины, лук, груши, персики, сливы, ананасы и картофель. В холодильник же имеет смысл положить яблоки, бобы, ягоды, капусту (в том числе и цветную), морковь, вишню, огурцы, виноград, грибы и кабачки.

5. Грибы нужно хранить в бумажном пакете.

6. Помидоры нельзя хранить в целлофановом пакете, это ускорит гниение. Незрелые помидоры лучше всего хранить в бумажном пакете или вдалеке от остальных овощей. Зрелые помидоры хранятся при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Перезрелые лучше положить в холодильник, но перед употреблением вынуть заранее и подержать при комнатной температуре.

7. Лук и картошку хранить вместе нельзя ни в коем случае. В луке содержится много воды, поэтому картошка через несколько дней начнет гнить.

8. Лучше всего держать между картофелинами 1-2 яблока или листья мяты. Так он лучше сохраняется и не прорастает. Кроме того картофель отлично хранится вместе со свеклой, которую кладут сверху. Свекла забирает лишнюю влагу, не подсыхает, а картофель меньше гниет.

9. Яблоки можно и нужно использовать для дозревания помидоров. Положите одно яблоко в бумажный пакет с недозревшими помидорами – оно ускорит процесс.

10. Одно гнилое яблоко испортит весь килограмм.

11. Прежде чем положить морковь в холодильник, отрежьте ей верхушки, они перестанут впитывать влагу и не будут мягкими.

12. Яйца лучше всего хранить в холодильнике узким концом вниз. Причем располагаться они должны не на дверце холодильника, а в его глубине, у задней стенки.

13. Чтобы сыр не плесневел, положите в пластмассовую посуду вместе с ним 1-2 кусочка сахара и держите плотно закрытым.

14. Сыр не засохнет, если сторону, с которой вы отрезаете кусочки, смазать небольшим количеством сливочного масла.

15. Сыр в холодильнике лучше всего держать в самом "теплом" месте – в ящике для овощей.

16. Храните зелень в виде небольших букетиков. Их нужно поставить в воду, как цветы, накрыть сверху пакетом, завязать и поставить в холодильник. Такой способ продлит жизнь петрушке, базилику, кинзе и луку.

17. Если вы купили орехи, пожарьте их как можно быстрее. В таком виде они дольше сохраняют свой вкус и аромат. Хранить их при этом лучше всего в морозильнике.

18. Хлеб останется свежим намного дольше, если в хлебницу вместе с ним положить стебель сельдерея или хорошо промытую картофелину.

19. Муку можно держать в мешочке, а для того, чтобы в ней не завелись жучки, положить в этот же мешочек лавровый лист или пару зубчиков чеснока.

20. Лимоны лучше всего сохраняются, если их держать в холодильнике в закрытой стеклянной банке.

21. Домашнее печенье лучше всего хранить в закрытой металлической коробке или стеклянной банке. Для аромата можно кинуть туда корку апельсина или лимона.

22. Ягоды сохранятся дольше, если перед тем, как класть их в холодильник, вы опустите их в раствор из уксуса и воды (1/10). После этого ягоды нужно высушить и уже затем убирать в холодильник. После этой нехитрой операции малина "продержится" неделю, а клубника – почти две.

23. Имбирь лучше хранить в морозильнике.

25. Чтобы джем лучше сохранился нужно смочить ликером стенки той посуды (предпочтительно стеклянной), в которую вы намерены его положить.


 
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