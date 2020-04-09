Коронавирус в Молдове, последние новости на 9 апреля 2020 года: 50 человек вылечились, 28 - умерли

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Молдове на 9 апреля 2020 года.

Пандемия нового коронавируса набирает обороты в Молдове. Рассказываем последние новости о распространении коронавирусной инфекции в Молдове на 9 апреля 2020 года.

По состоянию на утро 9 апреля в Республике Молдова зарегистрировано 1174 подтвержденных случая коронавируса: 1059 случаев местной передачи инфекции и 116 “завезенных”. 128 человек находятся в тяжелом состоянии, 367 в состоянии средней тяжести, а остальные – в удовлетворительном.

Вчера из медучреждений были выписаны еще 7 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы возросло до 50. Зарегистрирована и еще одна смерть: 79-летнего жителя Оргеева. Число летальных исходов на данный момент составляет 28. За последние 24 часа на “зеленую линию” НАОЗ поступило 205 звонков.