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Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на 9 апреля 2020 года: 50 человек вылечились, 28 - умерли
09.04.2020

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Молдове на 9 апреля 2020 года. 

Пандемия нового коронавируса набирает обороты в Молдове. Рассказываем последние новости о распространении коронавирусной инфекции в Молдове на 9 апреля 2020 года.

По состоянию на утро 9 апреля в Республике Молдова зарегистрировано 1174 подтвержденных случая коронавируса: 1059 случаев местной передачи инфекции и 116 “завезенных”. 128 человек находятся в тяжелом состоянии, 367 в состоянии средней тяжести, а остальные – в удовлетворительном.

Вчера из медучреждений были выписаны еще 7 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы возросло до 50. Зарегистрирована и еще одна смерть: 79-летнего жителя Оргеева. Число летальных исходов на данный момент составляет 28. За последние 24 часа на “зеленую линию” НАОЗ поступило 205 звонков.


 
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