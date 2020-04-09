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Общество
Последние решения принятых комиссией по чрезвычайным ситуациям в РМ
09.04.2020

 Коронавирус в Молдове. Кратко о последних решениях, принятых комиссией по чрезвычайным ситуациям:

  • с 10 апреля возобновится движение международного пассажирского и грузового транспорта через КПП Окница-Сокиряны и Ларга-Келменцы;
  • в Сороках, где был введен карантин, с 9 апреля запрещено гражданам старше 63 лет выходить из дома без особой необходимости. По срочным нуждам это можно сделать лишь с 09.00 до 13.00. Кроме того, в этом населенном пункте на улице нельзя находиться группами более двух человек. Запрещена и онлайн торговля (за исключением продуктами питания, лекарствами и санитарными товарами);
  • с 9 апреля вводится карантин в селе Талмаза, Штефан-Водского района;
  • на период ЧП приостанавливается процесс рассмотрения заявок на получение и отказ от гражданства;
  • потерявшие работу в период ЧП при регистрации в качестве безработного не обязаны в личном порядке покупать полис обязательного медстрахования;
  • граждане, которые не могут подтвердить трудовой стаж за последние 12 месяцев, а также вернувшиеся из-за рубежа до регистрации в качестве безработных должны приобрести полис медстрахования;
  • разрешена уличная торговля овощами и фруктами собственного производства. Авторизацию на это будет выдавать местная администрация; 
  • сдача экзаменов на посты судей и прокуроров отложена до снятия режима ЧП;
  • аннулирован чартерный рейс Варшава-Кишинев из-за низкого спроса и выдана авторизация на чартеры Москва-Кишинев и Лондон-Кишинев-Прага; 
  • 11-12 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах.

@VM

 


 
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