Погода, отопление и иммунитет

Надо отдать должное - власти Молдовы приняв беспрецедентные карантинные меры сдержали распространение эпидемии. Однако непрофессиональные действия даже одного чиновника могут все эти успехи в одночасье свести на нет. В результате уже к концу апреля Молдову может ожидать просто «взрывной» рост заболевших.

Все объясняется просто. Некомфортная температура в межсезонье практически каждый год вызывает резкий рост простудных заболеваний. Согласно статистике, начало весны дает подъём «средней температуры» заболеваемости по республике на 25,6%.

Отключение отопления в столице Молдовы приведет к тому что в квартирах резко похолодает.

9 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +19 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +5 градусов. Надо ли говорить, что температура в квартирах снизится до 10-12 градусов.

А учитывая, что в условиях карантина жители много времени проводят в квартирах, можно с уверенностью говорить о снижении иммунитета и росте простудных заболеваний. И соответственно более быстрому и активному распространению коронавируса.

Кстати сказать, власти Приднестровья приняли решения продлить отопительный сезон.

@MV