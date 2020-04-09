9 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Погода, отопление и иммунитет
09.04.2020

Надо отдать должное - власти Молдовы приняв беспрецедентные карантинные меры сдержали распространение эпидемии. Однако непрофессиональные действия даже одного чиновника могут все эти успехи в одночасье свести на нет. В результате уже к концу апреля Молдову может ожидать просто «взрывной» рост заболевших. 

     Все объясняется просто. Некомфортная температура в межсезонье практически каждый год вызывает резкий рост простудных заболеваний. Согласно статистике, начало весны дает подъём «средней температуры» заболеваемости по республике на 25,6%.

     Отключение отопления в столице Молдовы приведет к тому что в квартирах резко похолодает. 

     9 апреля, молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +19 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +5 градусов. Надо ли говорить, что температура в квартирах снизится до 10-12 градусов.

     А учитывая, что в условиях карантина жители много времени проводят в квартирах, можно с уверенностью говорить о снижении иммунитета и росте простудных заболеваний.  И соответственно более быстрому и активному распространению коронавируса.

     Кстати сказать, власти Приднестровья приняли решения продлить отопительный сезон.

@MV


 
Количество просмотров:
108
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.