По пути из Китая в Молдову исчезли 200 тысяч защитных экранов для врачей

Власти не намерены больше рисковать и организовали прямой чартер из Китая в Кишинев. Об этом стало известно из публикации премьер-министра Иона Кику, который изложил детали произошедшего.

- Три недели назад Центр госзакупок в области общественного здоровья заключил контракт на приобретение 200 тысяч защитных экранов. Было размещено объявлениe для подачи заявок. В конкурсе участвовала только одна компания. Цена моющегося экрана, указанная в договоре, составляла 54 лея. Оплата — после доставки.

До сих пор ничего не было доставлено, потому что все, что отправляется китайскими компаниями исчезает по дороге. Соответственно, в бюджете не тратятся деньги из зарезервированной суммы, - пояснил премьер.

Ион Кику также упомянул, что, во избежание исчезновения необходимых медицинских средств, на следующей неделе прямым рейсом из Китая в Кишинев будут доставлены тесты, экраны, респираторные маски и другое оборудование и материалы, необходимые для предотвращения и борьбы с пандемией.

Глава кабмина поблагодарил всех, кто в столь трудное для Молдовы время протянул руку помощи, и сделал все возможное, чтобы обеспечить наших граждан и врачей необходимыми средствами в борьбе с коронавирусом.

- Я хочу поблагодарить компании, а также университеты страны, которые начали процесс производства защитного снаряжения (костюмов, экранов и др.). Мы закупаем абсолютно все, что вам удается производить, если оно соответствует стандартам ВОЗ.

Я знаю, что для экранов у вас больше нет сырья. Мы работаем над тем, чтобы разблокировать соответствующий экспорт из стран региона. Я благодарю ВОЗ и других международных и местных партнеров, которые предоставили нам огромное количество снаряжения и экранов – разъяснил Ион Кику, которого цитирует Unimedia.

Автор: Михаил Генчу