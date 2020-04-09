«Во всем виноваты итальянцы» - заболевшая коронавирусом молдаванка уверена, что она не виновата

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Общество
По ее словам, итальянские врачи проморгали заражение COVID-19.
В эфире передачи на одном из телеканалов первая женщина с коронавирусом, прилетевшая в Молдову 7 марта, рассказала свою версию о том, как она заболела вирусом нового типа.
Женщина пояснила, что утверждение итальянских врачей о ее побеге из больницы – выдумка.
Заразившись, она думала, что просто простыла. Через несколько дней она поняла, что симптомы не исчезают, молдаванка пошла к местному врачу, испугавшись заражения коронавирусом.
Итальянские медики не обнаружили COVID-19, и сказали женщине, чтобы она приняла курс антибиотиков и ела как можно больше фруктов.
Семья, в которой она работала сиделкой и домработницей, отказалась от ее услуг, и разместили ее в гостинице до дня вылета в Молдову.
- Дочь женщины, у которой я работала, решила поселить меня в отеле. Отель работал еще два дня, так как клиентов не было. Я была вынуждена купить себе билет, прилететь домой и лечиться в своей стране. В больнице Италии мне сказали, что у меня пневмония, прописав постельный режим и есть больше фруктов
Уже по прилету женщину сразу госпитализировали, где молдавские врачи обнаружили коронавирус.
Женщина сказала, что чувствует себя намного лучше, чем месяц назад, и поблагодарила молдавских врачей, которые сразу смогли диагностировать опасный недуг и поставили ее на ноги, несмотря на тяжелое состояние, в котором она прибыла на родину.
- Хочу поблагодарить врачей Республиканской больницы, потому что меня бы здесь не было, если бы не их помощь, - признается женщина.
Автор: Михаил Генчу
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