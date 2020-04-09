С онлайн-магазинов хотят перестать взимать местные сборы

Но только временно. В Кишиневе планируют временно приостановить взимание местного сбора с интернет-магазинов .

Время, которое будет действовать эта мера, пока неизвестно, скорее всего, - до конца ЧП. Об этом говорилось сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев.

Примар Ион Чебан заявил, что муниципальные власти рекомендуют экономическим агентам, у которых есть такая возможность, перейти на онлайн-продажи.

В процессе доставки заказанных продуктов в обязательном порядке должны соблюдаться ранее установленные нормы для борьбы с распространением COVID-19, а именно – использоваться индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

Ранее стало известно, что часть кредита, который хочет выделить Россия Молдове, пойдет на борьбу с коронавирусом.

Подготовил Михаил Генчу