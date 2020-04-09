С онлайн-магазинов хотят перестать взимать местные сборы

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Экономика
Но только временно. В Кишиневе планируют временно приостановить взимание местного сбора с интернет-магазинов .
Время, которое будет действовать эта мера, пока неизвестно, скорее всего, - до конца ЧП. Об этом говорилось сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев.
Примар Ион Чебан заявил, что муниципальные власти рекомендуют экономическим агентам, у которых есть такая возможность, перейти на онлайн-продажи.
В процессе доставки заказанных продуктов в обязательном порядке должны соблюдаться ранее установленные нормы для борьбы с распространением COVID-19, а именно – использоваться индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.
Подготовил Михаил Генчу
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