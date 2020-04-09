Виктор Вахштайн о деле против Марка Ткачука: «Репутация — это не то, что создается и разрушается на интернет-сайтах»

Профессор Манчестерского университета, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, декан Философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Виктор Вахштайн прокомментировал новость об уголовном деле, заведенном против одного из лидеров Гражданского конгресса Марка Ткачука.

«Уголовные дела заводят, чтобы установить прослушку и наружку, собрать компромат и слить в СМИ. А если не удастся собрать компромат — слить в СМИ сам факт открытия уголовного дела. Нет, это все не у нас, конечно. (Нам для такой мелочи и уголовное дело не нужно.) Это рядом, в Молдове.

— Ты знаком с Марком Ткачуком? — спросил меня как-то Теодор Шанин. — Я вас познакомлю. Уверен, вы подружитесь.

Так и получилось. Марк Евгеньевич учился в Питере у Л. С. Клейна. Потом вернулся в Кишинев, открыл там Высшую антропологическую школу, запустил многоязычный археологический журнал „Stratum“, ушел в политику, вернулся в науку, стал профессором нашего факультета в Шанинке, создал мощнейшую библиотеку им. Марка Блока — главное публичное пространство города. Благодаря дружбе с ним, я познакомился с невероятно драйвовым интеллектуальным сообществом Кишинева. Обычно, перемещаясь из библиотеки в винотеку, обсуждали историю Буковины и Бессарабии, на обратном пути (когда присоединялся Юра Мунтян) — Вебера и теорию социального действия.

И все это время где-то на заднем плане маячили люди в штатском, надеясь собрать железные доказательства антигосударственной деятельности Марка. Я с ними за все свои визиты в Кишинев столкнулся всего один раз, зато прямо в аэропорту (эту эпичную историю еще как-нибудь расскажу). Видимо, накопать ничего серьезного не удалось. Поэтому решили начать медиа-травлю.

Товарищи не учли, что репутация — это не то, что создается и разрушается на интернет-сайтах. Это не то, что лают про тебя сотни твоих недоброжелателей в соцсетях. Это то, сколько твоих выпускников продолжили академические карьеры за границей, сколько статей ты написал и сколько текстов благодаря тебе увидели свет. Сколько твоих фильмов и книг заставили людей смотреть иначе на этот мир.

А прослушка... Ну пусть слушают. Разве можно смутить лектора расширением аудитории?», — написал на своей странице в соцсети Вахштайн.

Напомним, как недавно стало известно, уголовное дело против Ткачука Антикоррупционная прокуратура завела в сентябре 2017 года. Позже дело было передано Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Обе этих специализированных прокуратуры, как считают многие эксперты, были одним из главных элементов в репрессивной системе Влада Плахотнюка.

Как оказалось, при нынешней власти это дело закрыто не было, как и многие другие дела против правозащитников и лидеров молдавской оппозиции. Ткачук назвал это прокурорское расследование фальшивкой и уверен в неминуемом развале сфабрикованного дела.