«Бандит на распальцовке» - депутат парламента прокомментировал угрозы Усатого

Депутат парламента Григорий Новак отозвался в соцсетях о поведении Ренато Усатого.

– Бандит из 90-х-начала 2000-х, который и к нынешнему моменту сохранил лексику и поведения бандюгана с распальцовкой, только без малинового пиджака, выступает по ТВ и угрожает президенту страны смертью. Балабол-бандит считает, что 4 цветка, показанных в прямом телеэфире, принесут ему популярность.

Он путает народ с криминальной сходкой, частью которой является. Таким бандитским поведением, действиями и речью он может снискать себе популярность только в узких криминальных кругах, но он является примаром Бельц. Напомним ему, как он сбежал, поджав хвост, из Молдовы, а в прошлом году сбежал, поджав хвост, и из России, где попал под уголовное преследование.

За все содеянное этот бандит ответит! «Нанаша» его уж больше нет в Москве, чтобы его защитить, а российские прокуроры, кажется, все ближе к раскрытию актов беззакония, совершенных этим преступником.

О бандитских угрозах никто не забыл. Один бросал индюков через забор, другой бросает парное количество цветов, но уже на пол. Ничего нового, те же идеи, те же манеры, те же навыки, но все это делается по одному и тому же бандитскому сценарию, - написал Новак.

Ранее действия Усатого прокомментировал депутат Богдан Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу