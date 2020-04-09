Богатства депутатов группы Канду - эти цифры могут вас удивить

Андриан Канду в 2019 году получил зарплату в размере почти 168 тысяч леев и около 60 тысяч леев пособия на рабочем месте.

В 2019 году у Канду появился долг в три миллиона леев перед его нанашом (посаженым отцом) Владимиром Плахотнюком. Канду указал в декларации, что деньги следует вернуть до 2024 года с процентной ставкой 0%.

Сумма зарплаты депутата Сергея Сырбу в 2019 году составила около 185 тысяч леев, пособие от парламента – 126 тысяч леев. Семья Сырбу получила в качестве подарков на семейные мероприятия 20 тысяч евро.

Владимир Чеботарь получил в 2019 году зарплату на сумму около 160 тысяч леев, бюджет его семьи пополнился и другими суммами, полученными от продаж и дивидендов. Чеботарь задекларировал два дома и две машины, которыми он владеет. В банках депутат хранит на банковских счетах 60 тысяч долларов и 132 тысячи леев.

Элеонора Граур, помимо зарплаты в 200 тысяч леев за 2019 год, получила подарки и доходы из других источников. В бюджет ее семьи поступили 85 тысяч леев от продажи недвижимости, 23 тысячи леев от продажи сельскохозяйственного участка, а также 11 тысяч евро в качестве подарка на семейное мероприятие.

Корнелиу Падневич в 2019 году заработал около 166 тысяч леев в должности депутата и получил от парламента пособие на 106 тысяч леев, а также взял кредит на 150 тысяч леев до 2024 года.

Григоре Репещук задекларировал за 2019 год зарплату на сумму почти 129 тысяч леев. Бюджет его семьи также пополнился зарплатой его жены в размере 165 тысяч леев и дивидендами на сумму 330 тысяч леев от компании Mihasi-Test-Auto. Семья Репещука владеет тремя земельными участками, двумя квартирами и домом, сообщает Ziarul de Gardă.

Ранее депутаты группы Андриана Канду выдвинули инициативу о том, чтобы президент, спикер, премьер-министр, министры, депутаты и другие высокопоставленные чиновники должны получать около 6900 леев, правда, сами особого альтруизма до сих пор не продемонстрировали.

Подготовил Михаил Генчу