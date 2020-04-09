Посол в Швейцарии Оксана Доменти объявила об отставке

Посол Молдовы в Швейцарии Оксана Доменти подала заявление об отставке с должности посла Республики Молдова в Швейцарской конфедерации. Как передает агентство "ИНФОТАГ", министерство иностранных дел и европейской интеграции подтвердило, что она подала заявление об увольнении, но в настоящее время находится в отпуске. Посольством управляет временный поверенный в дела РМ в Швейцарии Юлиан Григорицэ.

После завершения отпуска Доменти будет освобождена от должности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила о том, что она переходит на работу в должности старшего советника регионального директора ВОЗ. С 1 февраля 2020 года директором Европейского регионального бюро ВОЗ является Ханс Анри П. Клюге. Еще будучи послом РМ, Оксана Доменти была названа в качестве одного из спикеров Дельфийского экономического форума, мероприятия, запланированного на 5-8 марта 2020 года, но перенесенного на июнь из-за пандемии коронавируса.

"До вступления во Всемирную организацию здравоохранения в Европе Оксана Доменти работала послом, постоянным представителем Республики Молдова при Отделении ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве и послом Республики Молдова в Швейцарии (2018-2020 годы)", - отмечается на сайте форума.

Доменти была назначена послом в конце 2018 года. За год до этого, в декабре 2017 года он сложила мандат депутата парламента от Партии коммунистов в связи с переходом на работу в структуры ВОЗ.