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Общество
Из-за коронавируса родительские дни в Молдове переносятся на июнь
09.04.2020

Из-за пандемии коронавируса родительские дни в Молдове переносятся на период после карантина.

С таким предложением сегодня, 9 апреля, после встречи с президентом выступил Митрополит Кишинева и Всея Молдовы Владимир. Он предложил перенести поминальные дни на июнь – с 6 по 8 июня.

– Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы выступим с рекомендацией, чтобы поминальные дни были перенесены на 6, 7 и 8 июня, – сказал Митрополит Владимир.

Он также отметил, что эти дни были выбраны не случайно, а с учетом другого большого православного праздника – Троицы.

Сегодня стало известно, что, несмотря на пандемию коронавируса, Благодатный огонь все-таки прибудет на Пасху в Молдову. Его доставят под патронатом президента. Пасхальное богослужение также состоится, но не так, как обычно. Прихожанам придется смотреть его из дома – по телевизору в прямом эфире.


 
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