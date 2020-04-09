Из-за коронавируса родительские дни в Молдове переносятся на июнь

Из-за пандемии коронавируса родительские дни в Молдове переносятся на период после карантина.

С таким предложением сегодня, 9 апреля, после встречи с президентом выступил Митрополит Кишинева и Всея Молдовы Владимир. Он предложил перенести поминальные дни на июнь – с 6 по 8 июня.

– Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы выступим с рекомендацией, чтобы поминальные дни были перенесены на 6, 7 и 8 июня, – сказал Митрополит Владимир.

Он также отметил, что эти дни были выбраны не случайно, а с учетом другого большого православного праздника – Троицы.

Сегодня стало известно, что, несмотря на пандемию коронавируса, Благодатный огонь все-таки прибудет на Пасху в Молдову. Его доставят под патронатом президента. Пасхальное богослужение также состоится, но не так, как обычно. Прихожанам придется смотреть его из дома – по телевизору в прямом эфире.