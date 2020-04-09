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Экономика
Где и как в Кишиневе будет организована продажа овощей и фруктов по ценам фермеров на улицах столицы
09.04.2020

Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила уличную продажу сельхозпродукции, а уже сегодня мэр Чебан установил места для торговли.

Накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила уличную торговлю сельхозпродукцией собственного производства. На своей странице в соцсети Ион Чебан пояснил, как она будет происходить.

Уличная торговля сельскохозяйственной продукцией собственного производства, а также посадочными материалами и семенами будет разрешена ежедневно с 06.00 до 14.00. Места для торговли определят претуры секторов или примарии пригородов Кишинева. Обязательно соблюдение норм, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В частности, расстояние между торговцами должно составлять минимум 3 метра.

Ежедневно с 06.00 до 17.00 будет разрешена оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, посадочными материалами, семенами и домашним скотом на территории, расположенной по адресу Кэрбунарь, 9 и находящейся в ведении МП “Центральный рынок”, при условии соблюдения вышеназванной нормы.

Генеральный примар Кишинева также отметил, что в период карантина деятельность торговых единиц без средств личной защиты (маски и перчатки) запрещена.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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