Еще 115 заболели

За последние сутки в Молдове зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщила в четверг вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну после ежедневного заседания "кризисной ячейки".

"За минувшие сутки обработано 534 тестов, из них 115 тестов дали положительный результат. В Кишиневе зарегистрировано 40 случаев заражения, в Приднестровье - 10", - сказала Думбрэвяну.

В то же время, министерство здравоохранения сообщило, что в четверг скончалась еще одна женщина. Речь идет о 53-летней женщине из Сорок.

С учетом зарегистрированных новых случаев, общее количество инфицированных граждан в стране составляет 1289 человек, из них 29 скончалось, 50 - полностью вылечилось.

Думбрэвяну напомнила, что с пятницы больных COVID-19 будут принимать абсолютно все больницы республики. До этого их лечили только в Кишиневе и нескольких региональных больницах. В то же время, с пятницы больных с легкой формой коронавируса и не имеющих других хронических заболеваний не будут госпитализировать, а начнут лечить в домашних условиях, под наблюдением семейного врача.