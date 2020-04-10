Какие положения закона, принятого правительством под свою ответственность, оспорила оппозиция

Конституционный суд признал неконституционным принятый правительством под свою ответственность перед парламентом закон об экстренных мерах в экономике, в связи с пандемией коронавируса. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил в четверг вечером премьер-министр Ион Кику. В то же время, на сайте КС нет сообщения о принятом решении.

"Должен вам сообщить печальное известие. Сегодня Конституционный суд признал неконституционным принятый правительством закон об оказании помощи предпринимателям и некоторым категориям населения, пострадавшим в результате пандемии. Закон оспорили в Конституционном суде несколько депутатов от оппозиции. В результат, закон не вступает в силу. Это означает, что правительство не сможет помочь тем, кто остался без работы; не может вернуть часть налогов фирмам, которые будут выплачивать заработную плату; не сможет повысить пособия детям; не сможет снизить НДС для отрасли HoReCa с 20 до 15%; не сможет приостановить плату за патенты патентообладателям, которые не работают в этот период", - сказал Кику.

Он возложил ответственность за это на депутатов от оппозиции, которые оспорили некоторые положения принятого закона в Конституционном суде.

"Такова цена действий этих политиков, страдают люди от этого. Мы должны будем экстренно собрать заседание Комиссии по чрезвычайным ситуация, чтобы принять другие экстренные меры", - заявил Кику.

Закон о мерах по поддержке бизнеса и населения в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса был принят правительством 1 апреля. Он предусматривал ряд мер по отсрочке по выплате налогов, снижения некоторых налогов, упрощение процедуры регистрации безработных, повышение социальной помощи уязвимым слоям населения и выплат по содержанию детей.

Согласно законодательству, премьер-министр обязан представить закон в парламенте. Закон вступает в силу, если парламент в течение 72 часов после представления закона в парламенте не вынесет вотум недоверия правительству.

Однако 2 апреля правящая коалиция в составе депутатов Партии социалистов и Демократической партии не явились в парламент. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Депутаты парламентского большинства посчитали, что закон вступает в силу автоматически, так как парламент не собрался на заседание. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что процедура принятия закона была нарушена, так как премьер-министр не представил депутатам принятый под ответственность правительства закон.

Конституционный суд рассмотрел запрос депутатов от оппозиции, который оспорили не процедуру и не сам закон, а отдельные его положения. В частности, были оспорены ряд принятых правительством льгот для магазинов duty-free, поправки к закону о табачных изделиях, а также внедрение нового механизма налоговых сборов при добыче полезных ископаемых. Эти положения были также включены правительством в принятый в экстренном порядке закон. Депутаты от оппозиционных фракций считают, что эти положения носят в себе коррупционную составляющую.