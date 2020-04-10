В Кишиневе людям старше 63 лет ограничат возможность выходить на улицу

Это можно будет сделать лишь по срочным делам и лишь в определенные часы.

Людям, которым старше 63 лет, ограничат выходит на улицы в Кишиневе - выходить можно будет лишь по срочным делам и лишь в определенные часы, с 9 до 13 часов. Это решение было принято сегодня, 9-го апреля, руководством примэрии после консультаций с представителями комиссии по чрезвычайным ситуациям. Аналогичные меры уже действуют в Сороках. Выходить из дома вне отведенных часов можно будет лишь людям, которые задействованы по работе, сообщает NewsMaker.

Это - следующий шаг после того, как с 25-го марта правительство запретило пожилым людям появляться в общественных местах и выходить из дому в случае отсутствия крайней необходимости, как поход к врачу, в магазин либо по потребностям домашних животных.

Автор: Михаил Генчу