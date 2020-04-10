«Садись, два!» - модный эксперт не впечатлена стилем Дорина Киртоакэ

Бывший мэр Кишинева не сдал экзамен у специалистов мира моды. Дорин Киртоакэ долгие годы, можно сказать, был «лицом» столицы.

Насколько удачно он представлял в своем лице наш главный город республики? Насколько гармонично соединял в себе образ успешного политика и занимаемую должность генерального примара столицы?

Для разбора полетов были взяты четыре обычные фотографии Дорина Киртоакэ из Всемирной паутины. В таком образе бывший мэр выступал перед избирателями, на телевидении или работал.

Эти образы оценила модный эксперт Элен Шарафуллина, одна из немногих дипломированных специалистов Молдовы в мире моды и стиля.

Фото 1

- Что можно сказать об образе Дорина Киртоакэ на первом фото? Рубашка давно стала «лицом» делового человека, не утратив при этом своей привлекательности даже для «неформальной и аристократической молодежи», но не в данном случае.

Воротник рубашки — самое ответственное место, поскольку он всегда попадает в поле зрения партнеров по общению. Его называют зоной стиля. Стиля, которого у обладателя такого воротника, по определению, быть не может! Приплюснутый и неаккуратно расстёгнутый воротник Дорина Ивановича может говорить нам о некой расхлябанности.

Фото 2

На втором фото видим черный цвет рубашки, согласно современному деловому дресс-коду. Такой дресс-код допустим всего в двух случаях: либо это праздничный, вечерний вариант, либо вы - пастор воскресной религиозной школы. Но, поскольку Дорин Иванович политик, именно в этом случае рубашка черного цвета является неуместной.

Фото 3

В третьем варианте скажу следующее – это одиозное фото целиком и полностью намекает на одиозную личность. Сколько бы ни боролись представители Либеральной партии за привитие европейских ценностей, все равно внешне этот образ напоминает классические образы времён расцвета НКВД! Тут вам и серый бесформенный костюм, красный галстук и… в качестве «изюминки» отличительный предмет гардероба - чёрный кожаный плащ. Экспонат музея моды, не иначе!

Фото 4

О последнем фото – ох, уж этот воротник! Как часто он подводит нашего «подсудимого». Можно сказать, что подводит он его всегда, особенно в сочетании с пиджаком невыразительного оттенка. Дизайнеры называют подобные оттенки - «никакими»!

Отдельного внимания заслуживает модель очков, любовь к которой упорно демонстрирует нам Дорин Иванович. В такой оправе не стыдно возглавить топ антитрендов, коими нынче пестрят все социальные сети - неудобные, очень давно вышедшие из моды линзы без оправы. Они не только добавляют лишних лет своему обладателю, но и заставляют сомневаться в прогрессивности его политических решений.

Отдельно отмечу, что общее впечатление об имидже Дорина Ивановича Киртоакэ остаётся не совсем благоприятным. И дело не только в том, во что он одет.

Речь также идет и о его прическе из далеких 80-х, которая не поддерживается на должном уровне. Политик часто появляется в обществе и на публике с явно отросшими волосами - это не очень аккуратно

Остановимся также и на его коже - бывшему мэру не помешали бы хорошие косметологические процедуры лица и уход за ногтями. Народ уже привык к образам ухоженных, подтянутых политиков в хороших костюмах с легким жизнеутверждающим загаром, во всяком случае, так считаю я.

А главный совет для Дорина Ивановича будет неизменным – всенепременно нанять профессионального стилиста, который в течение недели кардинально изменит его образ в лучшую сторону. Убеждена, это в некоторой степени поможет вернуть доверие разбежавшегося от него электората!

На вопрос журналиста «Блокнота Молдовы» какую оценку по пятибалльной системе заслуживает Дорин Киртоакэ, модный эксперт Элен Шарафуллина ответила – твердая двойка!

Элен Шарафуллина

PS: Позиция эксперта основана исключительно на его личном мнении и может не совпадать с мнением редакции.

Беседовала: Отилия Липчану