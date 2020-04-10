Наши в Италии о том, что может ждать Молдову: «Врачи узнают, что вызов не по COVID-19, и не едут – люди просто умирают от «другого»

Соотечественники, оставшиеся на Апеннинах, рассказали об очередях на кладбищах и о том, что не хотят уезжать на родину, так как все самое страшное уже позади.

Прошел месяц с того момента, как молдаване стали массово покидать Италию, а счётчик смертей от коронавируса в стране начал переваливать за тысячи. Наши земляки, оставшиеся в Италии, рассказали молдавскому Youtube-каналу "Дикий Трип", как страна справляется с эпидемией и как им там сейчас живётся.

Горы трупов и отсроченные похороны - миф или реальность

Италия стала лидером не только по смертности от коронавируса, но и по количеству сомнительных данных. В сети стали появляться видео с горами трупов и военными грузовиками, которые якобы перевозят умерших.

Блоггер Владимир Карманов.

Автор канала "Дикий Трип" Владимир Карманов подчеркивает, "что из этого правда, а что фейки, до сих пор непонятно, но градус страха в стране взлетел до небес, равнодушных не осталось".

Однако тот факт, что люди массово умирают, неоспорим. А у их близких всего два выхода - кремация или ждать похорон в порядке очереди. Итальянцы умирают не только из-за нового вируса, но врачи не всегда успевают прийти на помощь и игнорируют некоторых больных.

Наш человек в Италии.

Уроженка Молдовы Анна в ходе ролика поделилась историей смерти девушки, которая скончалась на руках у своего брата от приступа эпилепсии из-за отказа врачей приехать на вызов.

Реакция государства - выплаты, замороженные кредиты и жёсткие меры

Италия больше всего пострадала от вируса, люди стали ответственнее и сейчас там работают только магазины и аптеки, из-за чего в сложной ситуации оказался бизнес и люди с кредитами, арендованным жильем и т.д.

В сюжете звучат разные точки зрения - жительниц Неаполя и Рима. Как выяснилось, ситуация по стране отличается и не в каждом регионе люди одинаково получают поддержку от государства. Например, жительница Рима говорит, что ситуация достаточно кризисная: "Бо

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льшая часть населения работает нелегально и осталась без работы. Никто тебе не платит, государство в этом плане абсолютно не помогает".

Чтобы снизить темпы распространения вируса, властям приходится жёстко контролировать население. Другая молдаванка, Анна, проживающая в Неаполе, рассказывает, что введены штрафы от 200 до 600 евро. "Это зависит от того, вы один, с другими людьми или с ребенком. Также все обязательно ходят в масках и перчатках, мою маму как-то даже не пустили в магазин без маски", - объясняет она.

Италия - под жестким контролем чиловиков.

"Попасть домой дорого и сложно"

Молдаване рассказывают, что в такой сложный период появляется много сложностей - как прожить в чужой стране без работы, полиса, в съемном жилье. Улететь домой ещё недавно было возможно, но дорого и сложно, так что многие на это так и не решились.

"Я и сам еле успел на последний рейс в Молдову и могу сказать, что потратить на это пришлось не только много денег, но и небольшую кучку нервов", - вспоминает автор сюжета.

Статистика говорит, что смертность в Италии начинает падать, поэтому, как отмечает Карманов, "есть надежда, что самое страшное позади, потому что страна наконец объединилась и сидит дома, как того и требуют жесткие правила карантина".

РОМАН ВЛАДИМИРОВ