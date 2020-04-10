В Италии Мунтянов оказалось все-таки больше, чем в Молдове

Старшее поколение помнит, как в годы самых страшных войн затихали орудия, чтобы миссия Красного Креста, будь она с той или иной воюющей стороны, могла выполнить свою рутинную работу: собрать с поля боя раненых и увезти за линию фронта тела умерших. Его задача - предупреждать и облегчать страдания людей, тех, кто больше всего в этом нуждается, и не только при вооруженных конфликтах - при любых обстоятельствах, будь то стихийное бедствие или эпидемия. Причем, помогать вне зависимости от гражданства, национальности, расы, религии, социального положения или политической принадлежности, соблюдая принципы гуманности и беспристрастности. Об этом говорится в уставе Международного общества Красного Креста.

Память – мерило нравственности

Мы с этими принципами знакомы с детства, и мы помним, как они реализовывались в реальности во времена Советского Союза. Мы помним, как наша страна помогала разрушенному землетрясением армянскому Ленинакану своими строителями и рабочими, которые из руин поднимали новые дома, украшая их лепниной из молдавских гроздей винограда; как сердечно принимала она детей, потерявших своих родителей (как много желающих было тогда их усыновить!), организовывая им отдых в своих здравницах и оказывая психологическую помощь. В свою очередь, и советские республики помогали нашей стране, когда у нас случилась беда: в Кишиневе на Рышкановке до сих пор стоят возведенные узбекскими строителями жилые дома, украшенные неповторимым национальным узором братской республики.

Память – это мерило человеческой нравственности. Так было всегда.

Но с недавних пор этот нерушимый бастион под воздействием лицемерной идеологии сильных мира всего теряет опору.

По ту сторону добра и зла

«Это было», - сказала Память. «Этого не могло быть», — сказала Гордость. И Память сдалась». Эта цитата из немецкого философа и писателя Фридриха Ницше, основоположника теории сверхчеловека, связанной с отрицанием абсолютных нравственных норм в борьбе за власть, позже была взята за основу и развита немецкими нацистами, а в пору холодной войны – их выкормышами в других странах. Несмотря на отрубленные после второй мировой головы, Лернейская гидра смогла выжить и своими ядовитыми жалами из последней, бессмертной головы сегодня нещадно жалит тех, кто осмеливается приблизиться к ней с мечом.

На примере целого ряда европейских стран, не таких уж независимых, несмотря на свои декларации, мы познали, как изощренной ложью можно легко и безнаказанно убивать память поколений и уничтожать нравственные ценности народов. Но когда-то все же приходит момент истины и все становится по своим местам.

Этот момент истины пришел к нам вместе с бедой - незнакомой нам доселе вирусной инфекцией, с каждым днем забирающей все больше человеческих жизней. И в этот тяжелый момент две страны: Россия и Китай, сами задетые этой бедой, принимают решение помочь тем, кому в данный момент хуже. Через одну из самых независимых гуманистических организаций - Международный Красный Крест они присылают в Молдову медицинское оборудование, тесты и материалы – то, чего так не хватает нам сегодня для спасения жизней наших соотечественников.

«Добрый самаритянин» или голова гидры, дожидающаяся меча Геракла?

Этот груз с искренней благодарностью принимает наше правительство, свою глубокую признательность руководству Российской Федерации и Китаю выражает президент страны Игорь Додон.

«На этом самолете в Кишинев прибыла часть граждан Молдовы, которые не могли вернуться домой из России из-за веденного в республике чрезвычайного положения,- говорит он. - Мы получили также очень ценный груз: 10 тысяч тестов для лабораторной диагностики коронавируса нового типа. Хочу отметить, что это только первая партия медицинского груза, который предназначен Республике Молдова. Выражаю искреннюю благодарность руководству Российской Федерации за оказание этой помощи, а также за решение о выдаче Молдове кредита в размере 200 миллионов евро на ремонт дорог», - отметил Додон. Только сплоченные усилия помогут обеим странам преодолеть этот беспрецедентный глобальный кризис, укрепят стратегическое партнерство между ними, сблизят народы».

Но, оказывается, не все в Молдове этой помощи рады. И из-за угла в адрес благотворителей уже летит предательская «пуля», вернее, сразу две: их выпускает политический выкормыш партии DA, ее вице-президент, по людскому недоразумению попавший в парламент, Игорь Мунтяну.

В социальных сетях он заявляет, что «Россия и Китай используют гуманитарную помощь, чтобы накапливать политический капитал» и что к «гуманитарной» помощи этих двух стран, о которой власти объявляют с особой торжественностью, необходимо относиться с настороженностью». Якобы Молдове необходимо разбираться, кто из партнеров «по-настоящему добрый самаритянин, а кто нет».

«На такую поддержку, - говорит Мунтяну, - необходимо смотреть сквозь призму геополитического контекста, который, вероятно, ускользнет от властей РМ. Китай и Россия относятся к кризису, как к прекрасной возможности». И далее: «Российскую помощь Италии невозможно сравнить с экстренной помощью Европейского центробанка в размере около 750 миллиардов евро на медицинское оборудование, но в многочисленных СМИ Россия уже празднует победу своей «мягкой силы», стараясь зафиксировать итальянскую внешнюю политику на «пересмотре отношений» с Россией, что активно продвигается во всех структурах ЕС и в НАТО. Со своей стороны, Китай, страна, ставшая источником этой эпидемиологической катастрофы, использует эту пандемию для расширения своего политического влияния на регионы, наиболее затронутые кризисом».

Что может быть подлее и циничнее черной неблагодарности, высказанной человеком, представляющим основной законодательный орган страны, в тот момент, когда на больничных койках в муках умирают его соотечественники, и сам он лично ничем помочь им не может? А ведь не только плюет в сторону благотворителей - еще и власть поучает!

Посольство РФ предложило «прекратить политизировать тему коронавируса»

На выпад молдавского оппозиционного политика отреагировало посольство Российской Федерации в Молдове, распространив комментарий МИД РФ.

«Обратили на себя внимание недавние заявления некоторых молдавских политиков, стремящихся выставить гуманитарную помощь Российской Федерации по борьбе с коронавирусной пандемией как «геополитическую борьбу за установление российского влияния», - говорится в заявлении. -Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прикладывают всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий.

На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни. Отрадно, что в Молдавии осознают искренний и бескорыстный характер российской помощи. В тяжелых эпидемиологических и экономических условиях Россия продолжит помогать молдавскому народу, с которым мы связаны многовековыми духовными, ментальными и семейными узами. Призываем прекратить политизировать тему коронавируса, сплотиться и направить все усилия на совместное противодействие этой чуме XXI века».

Если Китай больше не будет помогать – все ли тогда будут счастливы?

В ответ на эти заявления посольство Китайской Народной Республики на официальной странице в Facebook отметило: «КНР сразу начала действовать и делать все возможное, чтобы помочь друзьям Китая бороться с вирусом… С гуманитарной точки зрения, Китай предоставил помощь для предотвращения и борьбы с эпидемиями 120 странам и четырем международным организациям, включая хирургические маски, маски №95, защитные костюмы, наборы для тестирования нуклеиновых кислот и вентиляторы».

Посольство выразило недоумение по поводу того, что некий молдавский депутат заявил, что это «пропаганда Китая», что «иностранная помощь в глобальной эпидемии имеет политические цели»: «Согласно логике молдавского депутата, если Китай больше не будет оказывать помощь, тогда не нужно будет беспокоиться о «политической пропаганде», но все ли тогда будут счастливы?».

Кто вы, мистер-домнул Мунтяну?

Гуманитарную помощь Молдове в связи с эпидемией коронавируса, как известно, оказали и обещают оказать и другие страны. Среди них Агентство США по международному развитию, которое обещает помощь в размере 1,2 миллиона долларов. Она заключается в оказании содействия в подготовке лабораторий, ускорении выявления и мониторинга заболеваний, укреплении технической способности специалистов реагировать на вызовы, а также повышении оповещения о существующих рисках. Посольство отмечает в пресс-релизе, что поддержка в борьбе с COVID-19 добавляется к помощи в размере 42 миллионов долларов.

Однако в этом жесте США депутат Мунтяну не усматривает пропаганды. Может быть, по той простой причине, что еще не так давно являлся послом в США? Но дипломаты так, как он, никогда себя не ведут, не компрометируют себя пошлыми высказываниями.

Как себя вести

Кстати, тому, как вести себя - а у дипломатов статус «домнул амбасадор» остается пожизненно – Мунтяну может поучиться у тех же американцев.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в субботу сообщил, что Китай безвозмездно предоставил этому штату тысячу аппаратов ИВЛ, в которых тот остро нуждался. Куомо выразил благодарность за содействие генеральному консульству КНР в США, а также основателям технологической компании Alibaba Джеку Ма и Джозефу Цаю».

Вот это пример дипломатической утонченности.

Однако на что только не пойдешь в борьбе за место под солнцем! Тема «кампании дезинформации», якобы проводимой Россией и Китаем в условиях пандемии коронавируса, прочно овладела умами политиков и экспертов в США и Европе. Наверное, это было неизбежно. В условиях информационной войны трудно было ожидать, что даже самоизоляция и карантин поставят «на паузу» пропагандистские кампании.

Но Евросоюз, как показало время, - саморазрушающаяся система, под диктатом извне разрываемая жесткими внутренними противоречиями. Об этом очень доступно на своей странице в Facebook говорит известный итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза. Приводим полностью его пост.

По этому тексту мы видим: журналисту и человеку Джульетто Кьеза стыдно за своих «Мунтянов» - их в его родной Италии оказалось на порядок больше, чем у нас в Молдове. И это говорит лишь об одном: нам рубить головы Лернейской гидры будет легче. Мы справимся!

Мария БУИНЧУК

Кто стреляет по Красному Кресту?

Представим такую ситуацию: у вас дома неприятности. Сосед, который живёт этажом выше, с которым вы по разным причинам никогда не были в хороших отношениях, звонит в вашу дверь и предлагает свои услуги. «Тебе нужна помощь?» - спрашивает он. Вы удивлены и даже немного обеспокоены. А этому-то что нужно? Но, т.к. вам нужна помощь, приглашаете его войти.

Но, думаете вы, может быть, он что-то хочет взамен? Нет, кажется, он ничего взамен не просит. Просто хочет помочь. Он заходит в квартиру, пожимает вам руку, моет пол, наводит чистоту в гостиной, готовит вам еду и моет посуду. Всё нормально. Наступает вечер, и он собирается уходить. Вы должны быть довольны. И что же вы делаете? Вместо того, чтобы поблагодарить его, вы начинаете кричать в окно, что злоумышленник тайком проник в вашу квартиру. Что он хочет украсть телевизор, что он пришёл, чтобы следить за вами. Что он хочет распоряжаться в вашей квартире и даже заключить вас под стражу.

Сосед сделает разумный вывод, что вы или глупы, или становитесь таковым. Он подумает, что вы совсем потеряли голову из-за своих неприятностей. Однако, прежде чем уйти, всё-таки кое-что вам скажет, а именно – что вы неблагодарный и что тем хуже для вас – больше вы его не увидите даже в бинокль.

То, о чём здесь рассказывается, случилось на самом деле в Италии. Россия прислала 14 самолётов, нагруженных помощью, в сопровождении персонала высокой квалификации, чтобы помочь нашей стране. Люди тепло встретили «соседа». Но кое-кто не обрадовался. Некий Джакопо Джакобони, специалист по распространению вирусов болезни – по-видимому, очень заразной, – которая называется русофобией, стал писать в такой знаменитой своей русофобской позицией газете, как «La Stampa», и из-под его пера вышла «череда несообразностей, доходящих до карикатуры» (как точно выразился профессор Анджело Дорси), направленных против этого «соседа». Он обвинил его – опираясь на таинственные источники, вероятно, близкие к Атлантическому Совету – в том, что он пришёл не помочь, а злонамеренно использовать наши несчастья. И даже «шпионить», внедрив агентов военной секретной службы (ГРУ) в наши ряды. Но разве они, – спросите вы, – приехали не для того, чтобы проводить дезинфекцию в домах престарелых? Нет, ответит доблестный Джакопо Джакобони, это классическая операция прикрытия. Разве они не так же вторглись в Афганистан?

«Сосед» рассержен. И как утверждать, что он неправ? Сначала ответил посол, потом пресс-секретарь министерства обороны (т.к. спасательный отряд целиком состоял из военных). И Джакопо Джакобони превратился в поборника свободы печати, которой «угрожает» Россия. Выступили в его защиту главный редактор газеты «La Stampa» Молинари, а за ним – когорта неустрашимых из редакционного комитета; автор передовиц газеты «La Republica» Бонини (он даже сообщил, что его редактор стал объектом угроз, без указания, каких именно); национальная федерация печати (это сборище беспамятных, не знающих, кто такой Джулиан Ассанж); Маттео Ренци, которого тут же поддержали Дженнаро Мильоре из партии «Живая Италия» (я помню его в Порто-Алегри, когда он вместе с Бертинотти ждал впереди меня, чтобы пожать руку Уго Чавесу); а почтенная ассоциация 21-й статьи (Конституции) – даже с двумя комментариями – Риккардо Кристиано и Грациелы Ди Мамбро, «Вперёд, Италия»; «Плюс Европа»; «Радикальная партия» за малым исключением; и даже Фратоянни (лидер партии «Итальянские левые» - прим. пер.).

В общем, вся избранная атлантическая публика без всякого исключения. Тот же ДжакомоДжакобони, наконец взнесённый на вершину славы, настаивает, тоже стреляя по Красному кресту: «Свобода высказывания и право критики – фундаментальные ценности нашей страны, так же как и право выражать своё мнение». Не исключено, что RAI и AGCCom поставят его во главе какой-нибудь комиссии по расследованию.

Он не добился, чтобы премьер Конте отозвал посла Италии из Москвы, но ему удалось добиться – может быть, используя свои связи в НАТО – того, что министр обороны и министр иностранных дел Италии выступили в его защиту.

Хорошо, что российские грузовые самолёты прибыли с полными баками и смогут вернуться домой без затруднений. Иначе мы бы отказали им в горючем.

Джульетто КЬЕЗА