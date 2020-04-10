Ион Стурза: Более 300 тыс. граждан будут безработными из-за пандемии

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза прогнозирует потери в миллиарды леев, как в области валового внутреннего продукта страны, так и в бюджетных доходах. Он уточняет, что заявления властей о том, что в результате пандемии „у нас будет сокращение валового внутреннего продукта на 3% и мы потеряем 7 миллиардов, это неправда”, отмечает IPN.

„В Республике Молдова сокращение валового внутреннего продукта составит 20-25% в актуализированных показателях. Мы говорим о цифре около 50 миллиардов потерь в валовом внутреннем продукте. Мы говорим о 15-20 миллиардах в бюджетных доходах. Эти вещи не продиктованы некомпетентностью властей, а вирусом. Эти вещи происходят и в других странах, и это математическая корреляция между тем, что происходит в области пандемии с тем, что происходит в области экономики, и какие меры должны предпринять правительства, чтобы адекватно ответить на эти большие проблемы”, - сказал Ион Стурза в ходе передачи „In profunzime” на телеканале Pro TV.

Ион Стурза говорит, что власти должны отказаться от красивых заявлений, потому что никому не избежать потерь из-за пандемии.

„Давайте не будем обманывать друг друга. Давайте не будем расслабляться, не будем считать все это легким гриппом. Это шок для 40-50% компаний из Республики Молдова и Румынии, это полная остановка, бетонная стена. Для 80-85% это шок. Никто не выберется из этой ситуации, ни те, кто, по-видимому, как и мы, все еще работает, ни те, кто уже остановился”, - добавил бывший премьер.

Бизнесмен прогнозирует, что около 300-400 тыс. человек из Республики Молдова уйдут в техническую безработицу, за которой последует окончательная безработица.

„Мы можем делать красивые, PR-заявления, пока нам не пришел счет. Счет придет к нам в конце месяца или до Пасхи, когда нам придется платить зарплату. Я думаю, что будут последние зарплаты для 300-400 тыс. молдаван, которые уйдут в техническую безработицу, на первый взгляд поддерживаемую компанией, а затем вступят в окончательную безработицу. Давайте не будем готовить временные сценарии. Наступает девятая волна, и тогда мы должны иметь очень четкий диалог с нашими гражданами и сотрудниками, которым говорим, что да, первый этап - техническая безработица, которая во многих странах поддерживается на 100%, после чего последует настоящая безработица”, - отметил Ион Стурза.

По словам бизнесмена, в Румынии за неделю был объявлен 1 миллион технических безработных, которые составляют 20% всей активной рабочей силы. В США за две недели в техническую безработицу было отправлено 7 миллионов граждан, а Республика Молдова не является исключением.